Литва признала президентом Белоруссии Тихановскую

Светлана Тихановская. Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Вильнюс пригрозил Москве санкциями в случае поддержки Россией "нелегитимного лидера" Лукашенко

Президентом Белоруссии является домохозяйка Светлана Тихановская. Главой белорусов в изгнании экс-кандидата сделал Сейм Литвы после соответствующего голосования. Об этом говорится на сайте литовского парламента. В резолюции депутатов отмечается, что Вильнюс поддерживает "требования избранного главы белорусского народа Светланы Тихановской и Координационного совета о проведении новых и прозрачных выборов президента Республики". Также власти Литвы рассматривают любые действия "незаконного лидера" страны Александра Лукашенко во внутренней и внешней политике, направленные на легитимацию его правления и заключение новых международных соглашений с Россией, ограничивающих суверенитет Белоруссии, как "преступление против его народа". Также власти Литвы рассматривают любые действия "незаконного лидера" страны Александра Лукашенко во внутренней и внешней политике, направленные на легитимацию его правления и заключение новых международных соглашений с Россией, ограничивающих суверенитет Белоруссии, как "преступление против его народа".

Литовские депутаты призвали Москву не вмешиваться в дела соседнего государства и не оказывать поддержку "нелегитимному лидеру", не заключать с ним трансграничных договоров. Они предупредили о новых антироссийских санкциях в случае нарушения этого требования.

Кроме этого, белорусскому народу и его "законным представителям" обещаны различные меры помощи в ходе будущих новых, прозрачных и демократических выборах: политическая, экономическая, финансовая, упрощение визового режима и другие меры.

При этом ничего не указывается, будет ли отозван посол из Минска, безопасность которого в Республике гарантируется действующей властью, т.е. Лукашенко и правительством Белоруссии.

Как бы там ни было, Литва превратила Тихановскую в белорусский вариант венесуэльского самозванца Хуана Гуайдо.

