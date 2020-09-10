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Литва признала президентом Белоруссии Тихановскую

10 сентября 2020, 23:15  •  73 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Вильнюс пригрозил Москве санкциями в случае поддержки Россией "нелегитимного лидера" Лукашенко
Президентом Белоруссии является домохозяйка Светлана Тихановская. Главой белорусов в изгнании экс-кандидата сделал Сейм Литвы после соответствующего голосования. Об этом говорится на сайте литовского парламента.
В резолюции депутатов отмечается, что Вильнюс поддерживает "требования избранного главы белорусского народа Светланы Тихановской и Координационного совета о проведении новых и прозрачных выборов президента Республики".
Также власти Литвы рассматривают любые действия "незаконного лидера" страны Александра Лукашенко во внутренней и внешней политике, направленные на легитимацию его правления и заключение новых международных соглашений с Россией, ограничивающих суверенитет Белоруссии, как "преступление против его народа".
Литовские депутаты призвали Москву не вмешиваться в дела соседнего государства и не оказывать поддержку "нелегитимному лидеру", не заключать с ним трансграничных договоров. Они предупредили о новых антироссийских санкциях в случае нарушения этого требования.
Кроме этого, белорусскому народу и его "законным представителям" обещаны различные меры помощи в ходе будущих новых, прозрачных и демократических выборах: политическая, экономическая, финансовая, упрощение визового режима и другие меры.
При этом ничего не указывается, будет ли отозван посол из Минска, безопасность которого в Республике гарантируется действующей властью, т.е. Лукашенко и правительством Белоруссии.
Как бы там ни было, Литва превратила Тихановскую в белорусский вариант венесуэльского самозванца Хуана Гуайдо.

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