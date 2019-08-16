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Литва признала поражение в "атомном споре" с Россией и Белоруссией: "Пытаться остановить было наивно"
16 августа 2019, 04:54 • 78 • Политика
Литва проиграла "атомный" спор с Россией и Белоруссией - Латвия будет покупать дешевую электроэнергию у Островецкой АЭС. "Остановить одними экономическими рычагами электростанцию, которая построена уже на 90%, пожалуй, было несколько наивно", - признал поражение президент Литвы.
Литва признала политическое и экономическое поражение в "атомном споре" с Россией и Белоруссией. Речь идет о продаже электроэнергии с атомной электростанции, которую строит в Белоруссии "Росатом". Несмотря на многочисленные попытки Вильнюса сорвать проект, Рига приняла решение о покупке электричества от белорусской АЭС.
Ввод в эксплуатацию Островецкой АЭС ожидается уже в конце 2019 года. Тогда же должны начаться первые поставки электроэнергии в Латвию. Решение о покупке дешевой белорусской атомной электроэнергии приняло правительство страны.
При этом Литва все последние годы изо всех сил стремилась сорвать данный проект и всячески пыталась ставить ему палки в колеса. В стране старательно раздували истерику и распускали слухи о том, что Островецкая АЭС является небезопасной и грозит Европе "вторым Чернобылем", несмотря на прямо противоположное заключение Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
В апреле 2017 года в Литве был принят закон "О необходимых мерах против угроз небезопасных АЭС третьих стран", а жителям страны были даны инструкции - куда бежать и как спасаться от "неизбежной катастрофы". Были даже попытки привлечь к кампании против Островецкой АЭС Германию, но Берлин лишь посоветовал Литве не разводить истерику, а принять участие в контроле безопасности АЭС. Белоруссия также сама приглашала литовских экспертов на стройплощадку, чтобы развеять все страхи и сомнения. Но вместо этого Вильнюс принял прямо противоположные меры и запретил своим специалистам каким-либо образом участвовать в проекте. Однако все эти усилия пропали даром.
При этом вину за это он возложил на своих предшественников - правительство консерваторов-либералов.
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