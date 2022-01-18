Литва предупреждает ЕС – никаких компромиссов с Россией

Науседа требует запретить Москве проводить «красные линии»

Литва продолжает призывать НАТО, США и Евросоюз ни в коем случае не идти на компромисс во время переговоров с Россией и не соглашаться ни на какие предложения российской стороны – в Вильнюсе переживают, что страны Балтии могут стать разменной монетой в переговорах Запада и России.

Во время телефонных переговоров литовского президента Гитанаса Науседы с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, президент Литвы посоветовал помнить «основополагающие принципы безопасности в трансатлантическом пространстве», которые не могут быть нарушены.

«Неделимость безопасности членов Альянса – один из фундаментальных принципов деятельности НАТО. В Альянсе не может быть различных зон безопасности, где были бы ограничены возможности и учения, необходимые для обеспечения обороны»,

– цитирует Науседу пресс-служба президента Литвы.

По словам главы государства, диалог с Россией можно вести только в том случае, если российская сторона не выдвигает никаких требований – требования и ультиматумы недопустимы и должны не приниматься Западом. Хотя Литва, конечно же, за мирные переговоры и за соблюдение международного права, однако требует, чтобы России запретили проводить свои «красные линии» в Европе – все «красные линии» уже давно проведены Брюсселем.

Согласен с президентом на этот раз и министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. Во время встречи с министрами иностранных дел Евросоюза он призвал европейских политиков не идти ни на какие уступки Москве, напомнив, что на украинской границе стоит стотысячная российская армия, которая только и ждёт, когда Европа проявит слабость, чтобы напасть на Украину.

«Россия выдвигает новые требования к европейскому сообществу из-за якобы существующих для России угроз, хотя угроза безопасности в первую очередь исходит от самой России. Мы должны, наконец, выучить уроки истории, что терпимость к агрессивной политике лишь усиливает напряжение и стимулирует ещё большую агрессию»,

– заявил Ландсбергис на встрече министров и призвал НАТО сделать всё возможное, чтобы обеспечить эффективную защиту стран Балтии, тем самым усилив восточный фланг Альянса. А затем обязательно помочь Украине.

Вспомнил про Украину и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас – на встрече министров обороны Евросоюза, где обсуждалась ситуация на Украине и возможные действия стран ЕС в связи с эскалацией напряжённости.

«Европейская безопасность не может быть отделена от безопасности на Украине. Поэтому необходимо срочно укреплять её военный сектор, в частности создав в этой стране военную миссию ЕС. Учебно-консультативная военная миссия ЕС станет убедительным посланием о поддержке Украины со стороны ЕС»,

– призывает Анушаускас.

Решение об открытии военной миссии ЕС на Украине будет обсуждаться на следующей встрече министров обороны в марте.