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Литва предлагает себя в качестве примера для Молдавии

16 мая 2021, 14:15  •  54 • Украина
Науседа в Кишинёве не скупился на обещания
Находясь с официальным визитом в Молдавии, президент Литвы Гитанас Науседа посоветовал молдавскому президенту Майе Санду брать во всём пример с Вильнюса и пообещал помочь в проведении реформ.
В ответ Майя Санду согласилась с тем, что у Литвы есть огромный опыт «глубинных демократических и экономических преобразований», что всегда будет «красноречивым примером» для Молдовы.
«Молдова будет продолжать сотрудничество с Литвой в области безопасности и обороны, в борьбе с дезинформацией, в этой области литовский опыт может оказаться очень полезным для нас. Нам многое предстоит сделать у себя дома. Мы хорошо это понимаем, и мы готовы это сделать»,
– заявила Майя Санду во время совместной пресс-конференции после проведённых переговоров с литовским президентом.
Гитанас Науседа тут же подтвердил: действительно, в Литве «самая эффективная система борьбы с дезинформацией» и они готовы поделиться своим ценным опытом с молдаванами.
Науседа вспомнил, что Молдавия была первой советской республикой, которая признала независимость Литвы в 1990 году, в Вильнюсе всегда будут об этом помнить. И, конечно же, поддерживать стремление Кишинёва в Евросоюз.
«Мы поддерживаем европейский курс Молдовы, потому что это – путь, который прошли и литовские граждане, и этот путь был успешным, поэтому Литва может послужить хорошим примером для Молдовы»,
– цитирует Гитанаса Науседу пресс-служба президента Литвы.
По его словам, став полноправным членом Евросоюза Литва получила огромные преимущества – сегодня экономика Литвы «ничем не уступает экономикам развитых стран».
«Мы идём по стопам стран, которых, как мы думали, нам никогда не догнать и не перегнать. Сегодня это стало реальностью. Качество жизни в нашей стране является доказательством того, что членство в ЕС предоставляет множество возможностей. Литва готова поделиться полученным опытом с друзьями из Молдовы»,
– говорил Науседа и, судя по всему, сам в это верил.
Не забыл он призвать Молдову укреплять сотрудничество с Североатлантическим альянсом, напомнив, что для этих целей можно использовать литовское посольство в Молдове, которое «также действует как посольство связи с альянсом».
Президент Литвы готов поделиться и опытом как избегать всевозможных инцидентов, особенно это будет актуально для Молдовы накануне досрочных парламентских выборов. Науседа сообщил, что в его стране «действует одна из лучших систем борьбы с гибридными угрозами».
Что касается программы ЕС «Восточное партнёрство», то это – приоритет внешней политики Литвы. И чтобы это доказать, Науседа пообещал поделиться с Молдовой, Грузией и Украиной вакциной от коронавируса AstraZeneca, от которой отказалась Европа и которую теперь можно подарить «младшим братьям». Молдавия получит аж 11 тысяч доз этой вакцины.
На прошедшей неделе власти Литвы уже обещали поделиться «опытом реформ и историями успеха» с Арменией.
Соб. корр. ФСК
На фото: Совместная пресс-конференция Гитанаса Науседы и Майи Санду, источник – Пресс-служба президента Литвы

Фонд Стратегической Культуры

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