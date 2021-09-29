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Литва предлагает себя в качестве авангарда Запада в борьбе с Китаем и Россией

29 сентября 2021, 12:05  •  122 • В мире
Потянет ли?
Еще несколько лет назад Литва при бывшем президенте Д. Грибаускайте, борясь с «российской угрозой» в счет определенных выгод из Вашингтона и Брюсселя, с Китаем стремилась установить привилегированное партнерство. Многие страны Восточной Европы тогда пытались предложить себя Пекину в качестве его основного плацдарма в регионе. Литва благодаря членству в ЕС, границе с Россией и Белоруссией, а также обладанию незамерзающим портом Клайпеда была близка к такому положению. Ряд крупных китайских корпораций даже открыли в Литве свои филиалы.
Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте и председатель КНР Си Цзиньпин
Штаб-квартира Huawei в Вильнюсе
Потом произошли перемены. Когда из-за океана новому литовскому руководству «посоветовали» кончать «заигрывания» с Пекином, проявилась вся условность суверенитета Литвы. В Вильнюсе посчитали, что коль скоро игнорировать «советы» из-за океана невозможно, то, быть может, выгоднее выступить в авангарде борьбы с провозглашённым Белым домом новым «главным врагом» коллективного Запада – Китаем. А особая роль Литвы не «защитить Европу от Китая», на что она, естественно, не способна, а втянуть европейцев через механизмы солидарности в НАТО и ЕС в более жёсткое противостояние с азиатским гигантом.
Разрушение сложившихся литовско-китайских экономических отношений происходило стремительно. Сначала стали возводиться препоны деятельности китайских компаний под предлогом исходящей от них опасности для национальной безопасности. Были наложены ограничения на Huawei и систему мобильной связи пятого поколения 5G. Сейчас провозглашены небезопасными смартфоны Xiaomi, которые во втором квартале 2021 года впервые стали лидером продаж в Европе. Свёрнуты другие экономические проекты.
Но с чем китайцы точно смириться не могут – это с политикой «ползучего признания» в Европе самостоятельного государства Тайвань. И тут Литва от души заиграла «первую скрипку». Литовский сейм поддержал протест Тайваня против его исключения из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Вильнюс постепенно превратился в адвоката интересов мятежного китайского острова во многих международных организациях. Осуждал внутреннюю политику КНР в Синьцзяне и других провинциях.
Тайванцы ратуют за возвращение во Всемирную организацию здравоохранения
Литва громогласно под аплодисменты из Вашингтона в середине 2021 года первой покинула важный для Китая формат сотрудничества с Европой «17+1», который является частью инициативы «Один пояс — один путь». Было объявлено о намерении открыть в Вильнюсе официальное представительство Тайваня, первое тайваньское учреждение такого формата в странах ЕС.
В августе Китай решил отозвать своего посла в Литве и потребовал, чтобы литовское правительство отозвало своего посла в Китае. В мире заговорили о китайско-литовской «дипломатической войне». Китайская пресса писала, что до сих пор Литва была «самой антироссийской страной» в Европе, а теперь «стала страной, которая дальше всех в Европе продвинулась и по антикитайскому пути». В Китае говорят: «Стратегия этой маленькой страны состоит в том, чтобы как можно крепче держаться за США. Это американский лакей, подобный бегущей собаке, которая в обмен на защиту США яростнее всего лает на стратегических соперников США».
Фильм «Хвост виляет собакой» с Дастином Хоффманом и Робертом Де Ниро
Если продолжить этот образный ряд в отношении Европы, то, наверно, уместнее говорить не о «собаке», а о «хвосте», который пытается собакой вилять. Повышая ставки в споре с Пекином, Вильнюс под «чутким» руководством Вашингтона втягивает Евросоюз в противостояние с Китаем. Вроде как престиж и интересы не позволят Брюсселю бросить на растерзание дракону «маленькую, но гордую» частицу Евросоюза. Расчет на то, что ЕС не оставит Литву в одиночестве, поскольку она нужна Европе как плацдарм против Белоруссии и как «сдерживающий оплот» против Калининградской области РФ.
Невозможно представить, чтобы в Вильнюсе созрели до такой дерзости самостоятельно. Тут видна рука умелых дрессировщиков из Вашингтона. Зачем Америке ссорить Евросоюз с Китаем, понятно. По итогам 2020 года КНР впервые стала главным торговым партнером Европейского союза. Начало 2021 года подтвердило тенденцию. Ежемесячный объем торговли с КНР превышает €50 млрд.
Посольство Литвы в Пекине
Однако почему Вильнюс согласился выполнять сомнительную миссию, чреватую немалыми для него проблемами? Очевидно, из-за безысходности. Ряд провальных стратегических решений, принятых не без внушения извне, поставили страну в тяжелое положение. Это прежде всего закрытие Игналинской АЭС и отказ от замещения ее выбывших мощностей поставками с новой атомной электростанции из Белоруссии. Теперь энергии Литве недостаёт даже для повседневных нужд. Ссора с Лукашенко лишила литовцев перспектив использования клайпедского порта. Клайпеда – самая северная незамерзающая гавань Балтийского моря, у которой были шансы стать ключевой точкой не только белорусского и российского транзита, но и «Великого шелкового пути» из Китая. В результате конфликта с Минском все это рухнуло. Предложенный, видимо, американцами спасительный выход из экономического тупика в виде установления привилегированных отношений с Тайванем может обернуться еще одной бессмысленной авантюрой, которая окончательно превратит Литву в «больного человека» Евросоюза. Пока, как признаёт аплодирующая литовцам The Times, в Британии значительно выросли лишь продажи литовских шоколадных конфет.
Предводитель «крестового похода» Европы против Китая Габриэлюс Ландсбергис
В начале своего мандата определённые надежды в плане большей прагматичности подавал президент Литвы Г. Науседа. Однако он довольно скоро оказался в тени более харизматичного и напористого министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса. Последний унаследовал от своего деда Витаутаса Ландсбергиса, одного из видных разрушителей СССР, одну, но пламенную страсть: Российская Федерация также должна быть разрушена, иначе не будет литовцам счастья. Ради этого Ландсбергис-внук не щадит ни себя, ни своей страны. Белоруссия и Китай – лишь промежуточные цели. И если Ландсбергису-младшему удается «вращать» президентом, то почему бы ему не попробовать «повращать» всей Европой? К тому же во всех начинаниях его поддерживает лично госсекретарь США Э. Блинкен. Президент Науседа, например, похвастаться таким покровительством в Вашингтоне не может.
Науседа почти невидим
Однако доспехи вырвавшегося вперед «паладина Запада» в «эпохальной битве» с Россией и Китаем одновременно могут оказаться слишком тяжёлыми для Вильнюса. Не бросят ли его на этом «поле чести» демонстрировать свою храбрость в одиночестве? За примерами ходить далеко не надо, последствия такого поворота тоже очевидны.
«Собака» в виде большой Европы, конечно, свой хвост едва ли откусит, но заставить его через сложную систему нейронных импульсов висеть спокойно и не дергаться ей по силам.
Дмитрий МИНИН

Фонд Стратегической Культуры

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