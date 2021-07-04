Литва позвала пограничников ЕС охранять границу с Белоруссией

В Вильнюсе уверены – Лукашенко специально отправляет мигрантов в Литву

В Литве нашли новую причину для истерик, страхов и запугивания Европы – теперь это мигранты, которых, по версии Вильнюса, специально направляет в Литву Лукашенко.

Началось же всё со слов президента Белоруссии о том, что его страна всегда была барьером на пути нелегальных мигрантов и переброски наркотиков в Литву. Теперь же с учётом введения всё новых и новых европейских санкций, Минск может задуматься, стоит ли это делать – старательно охранять белорусско-литовскую границу. В Вильнюсе эти слова восприняли как угрозу.

При этом нет совершенно никаких доказательств того, что это Беларусь виновна в резко возросшем количестве мигрантов, однако из опыта с Белорусской атомной станцией понятно, что доказательства Литве не нужны, главное – есть повод для раздувания паники и жалоб Брюсселю.

Как раз в Литву прибыла с визитом Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которой литовский президент Гитанас Науседа и нажаловался на то, что маленькую Литву осаждают толпы нелегальных мигрантов, а виноват в этом, конечно же, Александр Лукашенко. И призвал Европу помочь с охраной границ Литвы, напомнив, что это «восточные границы Евросоюза», поэтому Брюсселю необходимо подумать об их безопасности.

Европа подумала и уже 2 июля европейское агентство по контролю границ Frontex начало осуществление операции на белорусской границе по предотвращению нелегальной миграции беженцев в ЕС.

«На данный момент у нас там 10 сотрудников. Это люди, которые будут помогать патрулировать границы Литвы и Латвии с Белоруссией. Туда отправлено также несколько патрульных автомобилей. Число сотрудников Frontex на белорусской границе будет расти, планируется размещение здесь около 50 человек. Это не так просто сделать, потому что нам необходимо попросить страны-члены о выделении дополнительных людей», – сообщил в пятницу пресс-секретарь Frontex Кшиштоф Боровский.

На Литву приходится 1 070 км внешних границ Евросоюза, из которых граница с Белоруссией составляет 679 километров.

В Вильнюсе же не собираются успокаиваться на этом и ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с наплывом беженцев.

«Не стоит драматизировать введение режима экстремальной ситуации, это необходимо, прежде всего, для определённых решений в сфере логистики при привлечении к делу муниципалитетов», – успокоила граждан премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

А министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис объявил, что это Лукашенко «обманом привлекает всё новых и новых беженцев и переправляет их в Литву». И потребовал лишить его такой возможности.

«Лукашенко должен быть лишён возможности обманным путём привлекать новых намеревающихся бежать и считающих, что попасть в ЕС будет легко. До границы с помощью режима добраться, может, и возможно, однако отныне все мигранты должны быть возвращены туда, откуда прибыли», – заявил министр.

Странно, что в Вильнюсе так и не поняли, что систематическое вмешательство во внутренние дела Белоруссии ничем хорошим для Литвы не закончатся. Пусть теперь Европа думает о том, как защитить литовско-белорусскую границу от мигрантов – Лукашенко, которого в Вильнюсе не признают президентом РБ, думать об этом не должен.