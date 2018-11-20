Литва пообещала повторить демарш Украины и уйти из Интерпола, если выберут Прокопчука

Литва будет вынуждена рассмотреть возможность выхода из Интерпола, если главой организации будет избран Александр Прокопчук. Соответствующую резолюцию принял сейм Литвы. В этом случае Литва повторяет демарш Украины, которая накануне тоже пообещала покинуть Интерпол.

Литва заявила, что готова выйти, если кресло главы Интерпола останется за русским Александром Прокопчуком.

«Если Прокопчук будет избран главой Интерпола, то Литва вместе с другими демократическими странами должна будет незамедлительно рассмотреть возможность выхода из этой организации», — говорится в резолюции.

По данным Delfi, за резолюцию проголосовали 88 депутатов. Против не проголосовал никто. Литовские парламентарии повторяют, словно под копирку, цитаты из открытого письма американских сенаторов: мол, « Прокопчук представляет собой страну, которая постоянно злоупотребляет системой Интерпола».