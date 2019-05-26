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Литва получила шанс на "разморозку" отношений с Россией: "Сдадимся воле литовского народа"
26 мая 2019, 13:09 • 75 • Политика
Один из двух кандидатов на пост президента Литвы экономист Гитанас Науседа выступил против "слишком жёсткой риторики" в отношениях с Москвой и уточнил, что после дебатов он и его коллеги "сдадутся воле литовского народа". Второй кандидат, экс-министр финансов страны Ингрида Шимоните также выступила за "прагматичный подход" в отношениях с Москвой. И, судя по словам кандидатов в президенты, Литва получила шанс на "разморозку" отношений с Россией.
В Литве оба кандидата на пост президента страны - и экономист Гитанас Науседа, и экс-министр финансов Ингрида Шимоните, несмотря на разность мнений о России, всё же сходятся в одном: необходим "прагматичный подход" в отношениях с Москвой.
Науседа, не стесняясь, прямо говорит о том, что "слишком жёсткая риторика не является решением".
Ранее, в пятницу, экономист досрочно проголосовал и подчеркнул, что он и его команда сделали всё возможное для победы и после дебатов "сдадутся воле литовского народа".
Новый импульс
Науседа, рассуждая о своей роли для литовского народа и страны в целом, отмечает, что хочет победить не ради себя, а для того, чтобы дать государству другой импульс, основанный на дружелюбии.
Шанс есть
Впрочем, второй кандидат, который по итогам первого тура президентских выборов лидирует с перевесом в почти полтора процента голосов, хоть и готов к "прагматике", но песни поёт старые. Шимоните полагает, что пока сейчас нет каких-либо оснований для смены риторики в адрес Москвы и, соответственно, для "потепления". Впрочем, шанс на это, по её мнению, всё же есть.
Если суммировать слова того и другого кандидата, то Литва получила шанс на "разморозку" отношений с Россией. Но есть нюанс.
В случае победы Науседы диалог с Москвой может быть налажен быстрее и эффективнее. А вот если победит Шимоните, то будущее добрососедских отношений между странами пока останется на прежнем уровне.
Прогнозы экспертов
Есть ли шанс на улучшение отношений с Россией? По мнению вице-президента Ассоциации российских граждан в Литве Сергея Резника, особых перемен ни во внутренней, ни во внешней политике ждать не стоит, кто бы из кандидатов ни победил во втором туре.
Бельгийский политолог Крис Роман тоже придерживается похожего мнения: едва ли новый президент сделает политику Литвы более дружественной в отношении России.
Немного более оптимистичен в своих прогнозах немецкий политолог Александр Рар, который делает ставку на Науседу. По мнению Рара, этот кандидат будет более прагматичен во внешнеполитических вопросах, а это, конечно, выгоднее для России.
Также, по мнению Александра Рара, надо учитывать и довольно большую русскую диаспору, которая проживает в Литве. Для них отношения с Россией очень важны, а Науседа такие нюансы сможет понять правильно.
Косвенное подтверждение предположений немецкого политолога можно найти и в высказываниях самого Гитанаса Науседы, который, судя по всему, в Москву с визитом не собирается, однако прерывать связи с Россией тоже не хочет.
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