Литва планирует восстанавливать свою экономику за счёт ЕС

В Вильнюсе советуют увеличить бюджет ЕС, чтобы всем хватило

В Литве объявлено об ослаблении карантинных мер, введённых в связи с пандемией коронавируса, а вместе с окончанием карантина встаёт вопрос восстановления экономики, пострадавшей за два месяца карантина. Восстанавливать свою экономику Литва планирует с помощью Евросоюза. Пока не известно, знают ли об этом в Брюсселе, но в Вильнюсе этот вопрос уже обсуждают.

Причём – на международном уровне.

«Президент Литовской Республики Гитанас Науседа в режиме видеоконференции провёл встречу с Президентом Республики Словения Борутом Пахором в пятницу, 22 мая. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области безопасности, переговоры о многолетнем бюджете Евросоюза и Европейском фонде восстановления, повестку дня программы "Восточное партнёрство"»,

– сообщает пресс-служба президента Литвы.

При этом Гитанас Науседа считает, что все страны – участницы Евросоюза, которые захотят воспользоваться помощью Европейского фонда восстановления после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, должны получить равные права. А для этого, отметил Науседа, Брюсселю необходимо будет пересмотреть многолетний бюджет Евросоюза, увеличив его, «сделав более объёмным». Но перед этим – создать Европейский фонд восстановления, за счёт которого все страны и будут восстанавливать свою пошатнувшуюся экономику.

«Важно опираться на объективные экономические критерии и создать равные условия для всех государств-членов, чтобы они могли воспользоваться финансовыми возможностями Европейского фонда восстановления. Ведь политика сплочения остаётся одним из главных инструментов в сфере восстановления Европы после кризиса, поэтому финансирование в рамках этой и сельскохозяйственной политики требует дополнительного внимания»,

– цитирует Науседу пресс-служба президента Литвы.

Действительно, экономика многих европейских стран сильно пострадала от эпидемии коронавируса, когда большинство предприятий вынуждены были остановить свою работу. Однако Литвы среди этих стран нет – литовская экономика пострадала в меньшей степени, и эксперты прогнозируют незначительный спад экономических показателей. Вильнюс рассчитывает на равные права при распределении финансовой помощи, несмотря на то, что другие страны пострадали намного больше. Очень удобно при этом прикрываться словами о единстве и сплочённости, не думая о том, что кому-то может быть хуже.