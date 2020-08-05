Литва планирует построить новый военный полигон на границе с Россией

Глава Минобороны Литвы заявил, что «военным стало тесно»

Литовским вооружённым силам и их многочисленным союзникам по НАТО стало тесно в маленькой Литве, им остро не хватает пространства для проведения военных учений. В связи с этим глава Минобороны Раймундас Кароблис заявил о создании нового военного полигона. Кроме того, по его словам, в ближайшее время будут вложены большие средства в уже существующие военные полигоны в Пабраде и в Рукле.

«Учебный полигон в Пабраде, как основной батальон для военных учений, уже слишком мал, в настоящее время появились проблемы с координацией действий сил НАТО. Этот полигон изначально строился для учений Вооружённых сил Литвы, которые намного меньше армии союзников. Поэтому сегодня наступил момент, когда необходимо задуматься о строительстве нового военного полигона»,

– рассказал министр обороны Литвы в эфире радио Ryto garsai.

Место для нового полигона, по словам министра, ищут в западной Литве, недалеко от границы с Российской Федерацией. Раймундас Кароблис объясняет это тем, что военные полигоны должны быть равномерно распределены по территории страны, хотя и не скрывает, что решение связано с «военным присутствием российских войск в Калининграде».

В Литве в настоящее время действующие военные базы расположены в центральной и восточной частях страны.

Министерство национальной обороны Литвы объявило о территориальном и инфраструктурном развитии существующих военных учебных полигонов ещё в 2018 году. Тогда было объявлено, что их площадь удвоится в течение следующих четырёх лет, а общая стоимость программы составит 81 млн евро, больше половины из которых приходится на Инвестиционную программу безопасности НАТО и Инициативу европейской безопасности США. Вклад Литвы – около 24 млн евро.

Сегодня Вильнюс тратит на военные расходы 2% от ВВП, через 10 лет расходы увеличатся до 2,5% от ВВП. А в Пентагоне планируют увеличить военный контингент в Литве.

«Мы обсуждали отправку дополнительных сил в Польшу, и я думаю, что есть возможности дислокации сил в Балтийских странах»,

– заявил министр обороны США Марк Эспер на пресс-конференции.

Однако, по мнению европарламентария от Литвы Виктора Успасских, в стране слишком много проблем, которые необходимо решать «вместо милитаризации бюджета и наращивания военного присутствия НАТО в Литве».

«Коронавирус показал, что беда может прийти совершенно с другой стороны. Литве необходимо найти возможность мирно жить со своими соседями. Географически Литва очень удобно расположена между Россией и блоком НАТО, что позволяет сделать здесь нейтральную зону мира, где могут собираться руководители соседних стран, чтобы обсуждать и решать мирные вопросы»,

– предлагает евродепутат.