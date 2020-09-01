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Литва перешла все грани приличия! Лавров "вскипел" от "демократических методов" с Тихановской
01 сентября 2020, 14:40 • 189 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров весьма критично отозвался о так называемых "демократических методах", по которым литовские соседи работают с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. "Перешли уже все грани приличия в требованиях", - "вскипел" министр.
Во время своего выступления в МГИМО глава МИД России Сергей Лавров затронул несколько особо актуальных тем сегодняшней политики. В частности, высказал свой критический взгляд на события в Белоруссии и провокации, которые пытаются устроить в республике западные "кукловоды".
"Попытки раскачивать ситуацию мы видим", - подчеркнул Лавров, отметив также, что "этого никто и не скрывает".
От тех методов, которыми пользуются в Прибалтике, чтобы раскачать ситуацию в Белоруссии, министр "вскипел".
"Наши литовские соседи, по-моему, перешли уже все грани приличия в требованиях, которые они выдвигают", - возмутился Лавров.
У нас есть основания полагать, что с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской Литва действует отнюдь "не демократическими методами". В частности, российский министр указал на явное неуважение, которое проявляют прибалты к белорусскому суверенитету.
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