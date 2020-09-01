Литва перешла все грани приличия! Лавров "вскипел" от "демократических методов" с Тихановской

Во время своего выступления в МГИМО глава МИД России Сергей Лавров затронул несколько особо актуальных тем сегодняшней политики. В частности, высказал свой критический взгляд на события в Белоруссии и провокации, которые пытаются устроить в республике западные "кукловоды".

"Попытки раскачивать ситуацию мы видим", - подчеркнул Лавров, отметив также, что "этого никто и не скрывает".

От тех методов, которыми пользуются в Прибалтике, чтобы раскачать ситуацию в Белоруссии, министр "вскипел".

"Наши литовские соседи, по-моему, перешли уже все грани приличия в требованиях, которые они выдвигают", - возмутился Лавров.

У нас есть основания полагать, что с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской Литва действует отнюдь "не демократическими методами". В частности, российский министр указал на явное неуважение, которое проявляют прибалты к белорусскому суверенитету.