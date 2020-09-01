Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вот и всё! Мальчик допрыгался! Россия начинает делать больно
По одиночке не прогнули: Лукашенко получил двойной намёк
Угроза страшнее Чернобыля нависла над Украиной: "Времени на размышление нет...
Украинские нацисты объявили мобилизацию против ХНР и ОНР
Главная / Политика

Литва перешла все грани приличия! Лавров "вскипел" от "демократических методов" с Тихановской

01 сентября 2020, 14:40  •  189 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров весьма критично отозвался о так называемых "демократических методах", по которым литовские соседи работают с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. "Перешли уже все грани приличия в требованиях", - "вскипел" министр.
Во время своего выступления в МГИМО глава МИД России Сергей Лавров затронул несколько особо актуальных тем сегодняшней политики. В частности, высказал свой критический взгляд на события в Белоруссии и провокации, которые пытаются устроить в республике западные "кукловоды".
"Попытки раскачивать ситуацию мы видим", - подчеркнул Лавров, отметив также, что "этого никто и не скрывает".
От тех методов, которыми пользуются в Прибалтике, чтобы раскачать ситуацию в Белоруссии, министр "вскипел".
"Наши литовские соседи, по-моему, перешли уже все грани приличия в требованиях, которые они выдвигают", - возмутился Лавров.
У нас есть основания полагать, что с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской Литва действует отнюдь "не демократическими методами". В частности, российский министр указал на явное неуважение, которое проявляют прибалты к белорусскому суверенитету.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



189
Источник
Похожие новости
01 сентября 2020, 01:50
"Над Ефремовым захлопнулась крышка гроба": Сатановский вынес "приговор" актёру
01 сентября 2020, 03:40
Тихановская ушла: Оппозиционер признался, что в неё не верили даже свои
01 сентября 2020, 00:00
"Англосаксы не прощают, если их водят за нос": Политолог назвал единственный шанс для Лукашенко
01 сентября 2020, 07:20
США определились с планами на Белоруссию? Белый дом выступил с заявлением по ситуации в Минске
01 сентября 2020, 03:40
"Потом начинается куча соплей": Баранец предупредил, почему не стоит испытывать терпение русских
01 сентября 2020, 00:00
Лукашенко провоцирует войну между НАТО и Россией
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 сентября 2020, 01:50
"Над Ефремовым захлопнулась крышка гроба": Сатановский вынес "приговор...
01 сентября 2020, 03:40
Тихановская ушла: Оппозиционер признался, что в неё не верили даже свои
01 сентября 2020, 00:00
"Англосаксы не прощают, если их водят за нос": Политолог назвал единственны...
01 сентября 2020, 07:20
США определились с планами на Белоруссию? Белый дом выступил с заявлением по ситуации...
01 сентября 2020, 03:40
"Потом начинается куча соплей": Баранец предупредил, почему не стоит испыты...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 августа 2020, 01:00
"Заговор молчания" против "автомата Лукашенко": Заказчика революции в Минске сдали заводы
25 августа 2020, 17:40
Биотуалет - опасное место для секса. Проверенно парой из Хмельницка
30 августа 2020, 19:35
Пропущенный звонок Путина привёл Трампа в ярость: Он сорвался на крик при иностранной делегации
29 августа 2020, 12:25
Неожиданный поворот: Лукашенко избил "жёлтые жилеты"
27 августа 2020, 03:35
"Что задумал Путин?": Российский флот в Средиземном море вызвал панику у турок и англичан
28 августа 2020, 23:35
Уловка русских сработала: почему обнаруженная русская подлодка у берегов Аляски - это часть сценария
01 сентября 2020, 03:40
Тихановская ушла: Оппозиционер признался, что в неё не верили даже свои
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.