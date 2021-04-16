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Литва передумала просить НАТО принять Украину

16 апреля 2021, 02:35  •  27 • Война
«Мы решили воздержаться от публичных обращений к руководству альянса»
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис отправился в четверг, 15 апреля, с рабочим визитом в Киев – продемонстрировать солидарность с Украиной.
«Моё послание совершенно ясное – Литва не оставляет в беде своих партнёров и друзей, я везу демонстрацию солидарности, поскольку мы видим ситуацию, какова она, и придерживаемся установки о том, что территориальная целостность Украины должна защищаться»,
– накануне заявил журналистам в Сейме Ландсбергис.
Также глава МИД Литвы не раз обещал обратиться к руководству Североатлантического альянса с просьбой предоставить Украине дорожную карту по вступлению в НАТО. Причём просьба эта будет не только от Литвы, но и от всех стран Балтии.
«В ближайшее время мы обратимся к коллегам с письмом о предоставлении Украине дорожной карты, после того, как согласуем этот вопрос с Латвией и Эстонией. Предоставление дорожной карты покажет, что трансатлантический выбор Украины оценили, и он нашёл отклик у стран-членов альянса»,
– пообещал Ландсбергис всего неделю назад на пресс-конференции после встречи с главой испанского МИД Аранчей Гонсалес Лайей.
И рассказал, что обязательно обсудит этот вопрос на встрече министров иностранных дел и обороны альянса, признав, что у стран-членов НАТО слишком разное понимание того, «что такое эскалация и деэскалация ситуации на Востоке Украины». Встреча состоялась 14 апреля, и после неё у Ландсбергиса исчезло желание ходатайствовать за Украину.
В четверг, перед поездкой в Киев, Ландсбергис удивил журналистов своим новым заявлением. Как оказалось, никакой просьбы Вильнюс в НАТО не отправит и просить принять Украину в альянс больше не будет. По его словам, «подобное обращение больше не планируется». И страны Балтии с этим вполне согласны.
Например, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкявичюс считает, что существует много других программ поддержки, которые, «с практической точки зрения намного эффективнее, чем предоставление плана действий по членству в НАТО». Он уверен, придёт время, и альянс обязательно предоставит ПДЧ не только Украине, но и Грузии.
«Мы решили воздержаться от публичных обращений к руководству альянса, хотя если появится предложение по предоставлению ПДЧ Украине, мы его обязательно поддержим. Пока же в НАТО нет единого мнения»,
– признал Ландсбергис.
В Киев также отправились главы МИД Латвии и Эстонии, где они встретились со своим коллегой – министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
Соб. корр. ФСК
На фото. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис

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