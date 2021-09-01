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Литва отказалась помогать Белоруссии расследовать дело о геноциде

01 сентября 2021, 12:10  •  43 • Политика
Фото: Star-Images / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Вильнюс отклонил даже просьбу о допросе свидетелей литовскими следователями
Белоруссия получила от Литвы отказ на просьбу о правовой помощи в рамках уголовного дела о геноциде на территории республики во время Второй мировой войны. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РБ.
Ранее белорусское ведомство обратилось с официальным запросом к литовским правоохранителям в рамках следствия по делу об уничтожении нацистами и пособниками фашистской Германии белорусов и советских граждан других национальностей в период с 1941 по 1944 годы. Минск просил коллег в Вильнюсе допросить жителей Литвы, которые, как было установлено следователями, в годы Великой Отечественной войны были причастны к истреблению населения Белоруссии.
В Генпрокуратуре Литвы отказались это делать, пояснив, что подобные допросы могут нести "вред безопасности и правам граждан".
"Таким образом, Генпрокуратура Литвы (…) фактически способствует укрывательству нацистских преступников от правосудия",
– заключили в Минске.
Запрос белорусской стороны касался, в частности, бывшего президента Литвы Валдаса Адамкуса. По данным Генпрокуратуры РБ, он служил адъютантом при руководителе немецкого полицейского батальона Антанаса Импулявичюса, получившего за свои зверства на территории Белоруссии прозвище "Минский мясник".
В конце войны Адамкус перебрался в Германию, а затем в США, сменил имя, сделал хорошую карьеру за океаном. Потом он вернулся в родную Литву, где дважды избирался президентом и возглавлял республику с 1998 по 2009 годы.
Ранее литовские власти запретили своим компаниям сотрудничать с белорусскими партнерами под угрозой лишения госсубсидий.

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