Литва осталась в Лондоне ни с чем

Как Эрдоган «предал НАТО и Литву»

Литовские СМИ обошли серьёзной аналитикой лондонский саммит НАТО. Промолчала пресс-служба главы государства. Подчёркивался лишь технический, юбилейный характер форума: мол, собрались, чтобы провести переговоры в праздничной обстановке, отметить 70-ю годовщину создания трансатлантического военного союза. Однако дискуссии в Лондоне заслуживают большего внимания хотя бы потому, что для президента Литвы Гитанаса Науседы саммит стал первым масштабным международным форумом.

Гитанас Науседа, президент Литвы. Фото lt.sputniknews.ru

Гладкого праздника в Лондоне не получилось – и это по крайней мере по трём причинам.

Во-первых, в канун встречи на Темзе проявились трения между Турцией и другими странами альянса из-за стремления Анкары определить действующие на севере Сирии курдские силы как террористов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался утверждать новые планы «по обороне Прибалтики от России» до тех пор, пока союзники не примут во внимание позицию Турции по курдам.

Во-вторых, в канун саммита президент Франции Эммануeль Макрон поставил летальный диагноз трансатлантическому союзу, заявив о «смерти мозга НАТО», а к этому заявил о «необходимости возобновить отношения с Россией».

В-третьих, президент США Дональд Трамп снова выступил против европейцев по вопросу о финансировании альянса.

И для Литвы, и для её соседей Эстонии, Латвии, Польши это неприемлемо, но если Керсти Кальюлайд, Эгилс Левитс и Анджей Дуда с их опытом восприняли неприятные новости достаточно хладнокровно («слова – словами, а дела могут от них сильно отличаться»), то неопытность в международных делах Науседы сыграла с ним шутку. Ещё до начала консультаций он призвал лидеров стран-членов НАТО назвать Россию угрозой альянсу: «Я считаю, что крупнейшая угроза мировому порядку, правилам, которые устанавливались десятилетиями, возникает именно по причине действий России. Очень важно назвать Россию угрозой. Если мы не сделаем это, мы значительно изменим весь угол структуры НАТО».

Напомним: слова литовского президента прозвучали на фоне многочисленных публикаций в западной прессе, которая пишет о желании Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона «закрыть тему агрессивности Кремля».

Литовская армия. Фото lt.sputniknews.ru

Если вынести за скобки неопытность Науседы в международных вопросах, то мотивы литовца понятны. У него не всё ладится в стране. Растёт волна протестов, охватившая даже сотрудников МВД. Много нестыковок в проекте бюджета на 2020 год, который не получается социально ориентированным. Отношения между президентурой, парламентом и правительством напряжены. На этом фоне успех во внешней политике очень не помешал бы Науседе, и он готовился подписать в Лондоне обновлённые планы обороны Балтийских стран и Польши как ответ «на агрессивные действия России».

Второй важный для Науседы вопрос связан с утверждением планов обороны. Их в Литве называют практической реализацией статьи № 5 договора НАТО, закрепляющей принцип коллективной обороны. Вот цитата из заявления литовской президентуры: «Говорить о пятой статье абстрактно, конечно, можно, но она должна иметь вполне конкретное выражение коллективной обороны, которое отражено в планах, отражено в конкретных инвестициях, и теперь мы этот шаг, наконец, сможем сделать».

Однако сделать не получилось. Хотя Науседа после встречи с лидером Турции сказал журналистам, что «все вопросы сняты», он лукавил. Сразу после возвращения президента Эрдогана из Лондона глава МИД Турции Мевлют Чавушоглы заявил: «Мы не до конца утвердили планы [из-за расхождения взглядов на курдов]… Турция не готова идти на компромисс».

Подписавшись под турецким планом, Науседа признал бы своим врагом и террористической организацией действующие в Сирии курдские Отряды народной самообороны (YPG). Анкара называет их террористами, но для коалиции во главе с Соединёнными Штатами курды были союзниками в войне в Сирии. Или ещё один случай: в ноябре литовский президент провёл параллель между Стамбулом и Берлином времён Адольфа Гитлера. «Турция не признаёт факта геноцида. Представляете ли вы ситуацию, когда членом НАТО является государство, не признающее холокост?» – заявил он в одном из интервью.

Обвинения в геноциде армян – для Анкары очень чувствительная тема. Представитель МИД Турции Айлин Ташан тут же пригласила посла Аудрюса Брузгу «поговорить о конфликте в Османской империи в годы Первой мировой войны». До официального протеста дело не дошло, но турки никогда ничего не забывают. Анкара утверждает, что «в этом конфликте погибли до полумиллиона армян и почти такое же количество турок».

В Лондоне Турция сделала сильный ответный ход. Впервые с 2010 года Литва, Латвия, Эстония и Польша оказались у разбитого корыта. Инвестиции НАТО в военные структуры Литвы не определены, количество и масштаб предстоящих военных манёвров не обговорены.

Эпизод с Литвой характеризует общее положение крупнейшего в мире военного блока в год его 70-летия: растерянность из-за действий Турции в Сирии и её сближения с Россией; споры о том, как вести себя с самой Россией; заявления Трампа о том, что НАТО устарела, а США слишком много платят за европейцев.

Литовская армия. Фото m.123ru.net

«Эрдоган предал НАТО и Литву», – заявил 6 декабря литовский политолог Лауринавичюс.

Это же Вильнюс может сказать Макрону, который считает, что альянс должен концентрировать внимание не на России, а на борьбе с терроризмом. В документах НАТО действия России характеризовались как угроза евроатлантической безопасности. Макрон попытался смягчить этот тезис в лондонской декларации, но Литва и другие страны Центральной в Восточной Европы пожелали сохранить жёсткий тон. Теперь, если, пытаясь преодолеть противоречия, лидеры НАТО пожелают создать «группу мудрецов» для проведения дискуссий о будущем блока, кандидатура Науседы как возможного члена группы даже не будет рассматриваться.

Литовская армия. Фото rusarmy.com

Наконец, о финансах. Литва принадлежит к странам, которые вносят в бюджет НАТО 2% ВВП, и планирует к 2030 году довести военные расходы до 2,5% валового внутреннего продукта. Это укладывается в схему Дональда Трампа, стремящегося уменьшить вклад Америки и увеличить вклад европейцев в бюджет альянса, который достигает двух с половиной миллиардов долларов. Теперь, однако, среди атлантистов появилось беспокойство, что Трамп воспринимает НАТО как совместное коммерческое предприятие. «Это очень вредит НАТО. Это подрывает безопасность в мире, это увеличивает вероятность покушений на безопасность стран НАТО. Это заставляет европейцев опасаться, что они не смогут положиться на США, если окажутся в опасности», – рассуждает американский эксперт Кори Шаке.

Лично Гитанас Науседа такую точку зрения не разделяет, но противоречия внутри НАТО оформились, они объективны. И поскольку это противоречия между «большими», «маленьким» на их фоне неуютно. Так Литва и её соседи по региону, рассчитывая на военную поддержку альянса, остались в Лондоне ни с чем.