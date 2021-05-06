Литва основательно перепишет историю ХХ века

Науседа поставил задачу не только переписать историю, но и широко распространить новую версию
Президент Литвы Гитанас Науседа решил бороться с «дезинформацией» и «фальсификацией» истории, поставив эту борьбу на научную основу. Теперь ему в этом будет помогать Центр исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы (ЦИГСЖЛ).
На встрече с главой Центра, историком Арунасом Бубнисом президент заявил, что самой главной задачей этого научного учреждения является «сохранение живой исторической памяти».
А начнёт свою деятельность Центр с изучения событий ХХ века, разумеется, с нынешних литовских позиций, отбросив все предыдущие «фальсификации» этих событий, навязанных «оккупантами». Однако задача Центра состоит не только в том, чтобы изучать, но и распространять дальше «всё изученное», сделать результаты исследований достоянием международной общественности.
«Литве нужен сильный научный центр, который бы не только осуществлял исследования истории XX века на высоком академическом уровне, но и распространял его результаты широко в мире и в Литве»,
– заявил Гитанас Науседа на встрече с Арунасом Бубнисом.
Напомним, что Бубнис был назначен главой Центра недавно – не прошло и двух недель. Предыдущего же генерального директора ЦИГСЖЛ Адаса Якубаускаса уволили с занимаемой должности по решению Сейма Литвы как не оправдавшего надежды – он не смог обеспечить «правильные» результаты исследований. Сам Якубаускас назвал своё увольнение политически мотивированным.
Гитанас Науседа обсудил с новым главой перспективы деятельности Центра, подчеркнув важность «научной, музейной и мемориальной работы» для исследования «исторической памяти».
Президент Литвы напомнил, что общественность – не только литовская, но и европейская – ожидает целый ряд «солидных исследований неоднозначных и болезненных для Литвы событий середины XX века, основанных на объективном и компетентном анализе источников», сообщает пресс-служба литовского президента.
«По мнению президента, такие исследования необходимы для ответа на политику дезинформации и фальсификации истории, осуществляемую враждебными силами. Для живой памяти необычайно важно обеспечить популяризацию таких исследований в Литве и за границей»,
– говорится в сообщении.
Можно не сомневаться: в Литве приложат все усилия для того, чтобы основательно перекроить историю прошлого века, после чего постараются навязать свои «исторические исследования» всем соседям как минимум.
Соб. корр. ФСК
На фото. Встреча Гитанаса Науседы и Арунаса Бубниса
На фото. Встреча Гитанаса Науседы и Арунаса Бубниса