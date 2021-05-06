Литва основательно перепишет историю ХХ века

Науседа поставил задачу не только переписать историю, но и широко распространить новую версию

Президент Литвы Гитанас Науседа решил бороться с «дезинформацией» и «фальсификацией» истории, поставив эту борьбу на научную основу. Теперь ему в этом будет помогать Центр исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы (ЦИГСЖЛ).

На встрече с главой Центра, историком Арунасом Бубнисом президент заявил, что самой главной задачей этого научного учреждения является «сохранение живой исторической памяти».

А начнёт свою деятельность Центр с изучения событий ХХ века, разумеется, с нынешних литовских позиций, отбросив все предыдущие «фальсификации» этих событий, навязанных «оккупантами». Однако задача Центра состоит не только в том, чтобы изучать, но и распространять дальше «всё изученное», сделать результаты исследований достоянием международной общественности.

«Литве нужен сильный научный центр, который бы не только осуществлял исследования истории XX века на высоком академическом уровне, но и распространял его результаты широко в мире и в Литве»,

– заявил Гитанас Науседа на встрече с Арунасом Бубнисом.

Напомним, что Бубнис был назначен главой Центра недавно – не прошло и двух недель. Предыдущего же генерального директора ЦИГСЖЛ Адаса Якубаускаса уволили с занимаемой должности по решению Сейма Литвы как не оправдавшего надежды – он не смог обеспечить «правильные» результаты исследований. Сам Якубаускас назвал своё увольнение политически мотивированным.

Гитанас Науседа обсудил с новым главой перспективы деятельности Центра, подчеркнув важность «научной, музейной и мемориальной работы» для исследования «исторической памяти».

Президент Литвы напомнил, что общественность – не только литовская, но и европейская – ожидает целый ряд «солидных исследований неоднозначных и болезненных для Литвы событий середины XX века, основанных на объективном и компетентном анализе источников», сообщает пресс-служба литовского президента.

«По мнению президента, такие исследования необходимы для ответа на политику дезинформации и фальсификации истории, осуществляемую враждебными силами. Для живой памяти необычайно важно обеспечить популяризацию таких исследований в Литве и за границей»,

– говорится в сообщении .

Можно не сомневаться: в Литве приложат все усилия для того, чтобы основательно перекроить историю прошлого века, после чего постараются навязать свои «исторические исследования» всем соседям как минимум.