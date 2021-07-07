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Литва оградится от Белоруссии стеной
07 июля 2021, 15:45 • 56 • Политика
Виной всему - мигранты, на сдерживание которых у Белоруссии нет возможностей.
Между Белоруссией и Литвой появится стена. Её планирует построить Литва, для того чтобы сдержать поток мигрантов. Об этом заявила премьер Литвы Ингрида Шимоните.
"Она отметила, что соседняя страна виновата в "гибридной атаке" по поводу нелегальных мигрантов. Мы охраняем не только границу Литвы, но и внешние границы ЕС", - отметила премьер.
Напомним, что глава Белоруссии Александр Лукашенко отказался препятствовать проезду мигрантов на территорию Литвы, сказав, что на это у страны нет ни денег, ни сил. После этого приток мигрантов в Литву сильно возрос. Впрочем, нелишне будет напомнить и позицию прибалтийских государств по отношению к Минску. Это и участие в попытке государственного переворота, о которой ранее говорил Лукашенко, и критические высказывания в адрес официального Минска на грани вмешательства в дела суверенного государства.
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