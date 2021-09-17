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Литва обвинила Россию в разжигании очередного кризиса в Европе

17 сентября 2021, 13:10  •  57 • Политика
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / www.globallookpress.com
Москва всеми силами пытается ускорить запуск "Северного потока-2", считают в Вильнюсе
Министр энергетики Литвы Дайвис Крейвис допустил, что в ближайшее время в Европе может начаться газовый кризис. И виновата в этом Россия. 
Глава ведомства предположил, что Европа может столкнуться с дефицитом природного газа. И для этого есть основания, уверены в Вильнюсе. Недостаток голубого топлива будет вызван, во-первых, увеличением потребления газа в странах Азии, а во-вторых, сокращением поставок топлива в страны ЕС. И последний пункт, конечно же, связан с желанием Москвы поскорее запустить "Северный поток-2". 
"С тем, чтобы повлиять и оказать давление на государства-члены ЕС, и, прежде всего на Германию, чтобы ускорить запуск "Северного потока", Россия замедлила поставки газа", 
– добавил министр энергетики Литвы.
Крейвис выразил надежду, что страны-участницы Евросоюза не оставят этот факт без внимания, и история десятилетней давности не повторится. Тогда в некоторых странах Европы не было газа уже в середине зимы. При этом до сезона холодов остается совсем немного времени, а хранилища Германии и Италии пусты. Этот фактор также может влиять на стоимость газа. 
Напомним, что двумя днями ранее, 15 сентября, цены на голубое топливо побили все возможные рекорды. Так, с начала месяца стоимость тысячи кубометров газа увеличилась в полтора раза. В среду цена перевалила отметку в $960. 

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