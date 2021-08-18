Литва обвинила белорусских силовиков в незаконном пересечении границы

Литовский МИД сообщил, что белорусские пограничники якобы пересекли незаконным способом границу с Литвой и доставили туда 35 мигрантов.

Белорусские пограничники якобы незаконно пересекли границу с Литвой, помогая мигрантам попасть на территорию балтийской республики.

В качестве ответной меры власти Литвы собираются усилить охрану рубежей с Белоруссией. Об этом сообщает министр внутренних дел республики Агне Билотайте.

Сообщается, что белорусские силовики, которые были вооружены, провели на территорию Литвы 35 нелегальных мигрантов и сами перешли границу.