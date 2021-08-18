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Литва обвинила белорусских силовиков в незаконном пересечении границы

18 августа 2021, 15:15  •  84 • Политика
Литовский МИД сообщил, что белорусские пограничники якобы пересекли незаконным способом границу с Литвой и доставили туда 35 мигрантов.
Белорусские пограничники якобы незаконно пересекли границу с Литвой, помогая мигрантам попасть на территорию балтийской республики.
В качестве ответной меры власти Литвы собираются усилить охрану рубежей с Белоруссией. Об этом сообщает министр внутренних дел республики Агне Билотайте.
Сообщается, что белорусские силовики, которые были вооружены, провели на территорию Литвы 35 нелегальных мигрантов и сами перешли границу.

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