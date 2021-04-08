Литва обещает помочь Украине на пути в ЕС и в НАТО

Президент Литвы пообещал Киеву вступление в Евросоюз «в следующие 30 лет».

Во время своего визита в Киев президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал поддержку со стороны Вильнюса, как только Украина подаст заявку на вступление в ЕС. Причём это обязательство было оформлено документально. И такие же обязательства в Киеве хотят получить от других стран-членов Евросоюза.

«Это значит, что мы будем адвокатами Украины по всем вопросам, касающимся европейских стремлений Украины и будущей заявки Украины на членство в ЕС. Эта декларация важна для меня лично, поскольку я чувствую себя другом Украины и хотел, чтобы украинцы знали: мы хорошо понимаем стремление украинского народа»,

– заявил Науседа в интервью украинским журналистам через две недели после своего визита в Киев.

Однако сегодня президент Литвы не может утверждать, что Украина станет членом Евросоюза в ближайшие годы. По его мнению, это обязательно произойдёт – в следующие 30 лет.

Он напомнил, что в своё время Литве понадобилось 14 лет ожидания, прежде чем стать полноправным членом Евросоюза, при этом следует учитывать, подчеркнул Науседа, что Литва была на тот момент более успешной, чем сегодня Украина.

Президент посоветовал Киеву побыстрее проводить реформы, ведь уже скоро в Совете Европы будут председательствовать Польша (2025 год), Литва (2027 год) и Латвия (2028 год). Эти страны обязательно приложат все усилия для того, чтобы Украина смогла получить хотя бы перспективу членства в ЕС, потому что говорить в 2028 году о вступлении в ЕС – это слишком рано, уверен Науседа.

«Когда мы получим рычаги председательства в ЕС, это может очень помочь. Мы используем все инструменты, которые будет давать наше будущее председательство в ЕС, чтобы помочь украинским друзьям достичь стратегической цели членства»,

– пообещал литовский президент, подчеркнув, что получение перспективы важнее, чем окончательное достижение цели.

Однако глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис показал себя более решительным «адвокатом» Украины – он заявил о своём намерении обратиться в НАТО с письмом-требованием незамедлительно предоставить Киеву план действий по членству (ПДЧ).

«Мы должны обратиться к коллегам с письмом, чтобы ещё раз рассмотреть возможность предоставления ПДЧ Украине. Я убеждён, что НАТО мог бы повторить своё предложение по предоставлению плана действий по членству Украине, и этот вопрос мы как раз начали согласовывать с коллегами из Балтийских государств»,

– рассказал Ландсбергис на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Испании Аранчей Гонзалес Лайей в среду, 7 апреля.