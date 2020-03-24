Литва: Нет ни врачей, ни запаса продуктов

Коронавирус продемонстрировал истинные итоги евроинтеграции

Эпидемия коронавируса в Литве наглядно продемонстрировала результаты демократических реформ на пути в «светлое европейское будущее».

В самом начале ХХl века в Литве была проведена оптимизация медицины и здравоохранения, в результате чего резко сократилось количество лечебных учреждений – были закрыты все мелкие и оставлены лишь крупные. Сегодня в стране существует всего пять медицинских центров в самых крупных городах – в Каунасе, Клайпеде, Шяуляе, Паневежисе и Вильнюсе. В районах осталось что-то типа фельдшерских пунктов – для оказания скорой помощи.

Если мало больниц, то и врачей мало – и сегодня эта проблема является одной из главных, приходится привлекать к борьбе с эпидемией студентов старших курсов медицинских вузов, но всё равно специалистов катастрофически не хватает.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис уже пообещал, что в помощь врачам будут направлены военные, но разве кто-то хотел бы, чтобы его лечил не врач, а, к примеру, артиллерист?

Вторая проблема, связанная с последствиями «демократических реформ», заключается в том, что в стране нет стратегических запасов продовольствия. Хотя всего-то несколько дней назад – 19 марта – премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заверил население страны, что продуктов в «закромах родины» вполне достаточно и поводов для беспокойства нет. Но всё испортил экс-министр сельского хозяйства Казис Старкявичюс, который рассказал журналистам, что повод для беспокойства есть и заключается он в том, что в Литве отсутствует стратегический запас продовольствия.

«В 2010 году на случай чрезвычайных ситуаций для складов госрезерва было куплено 200 тысяч банок свиных консервов, 3,5 тыс. тонн пшеничной муки, 1,6 тыс. тонн риса, 1,3 тыс. тонн манки, 700 тонн сахара. По данным Минсельхоза, сегодня продовольственный резерв состоит только из зерна и сахара. Остальные запасы съедены»,

– заявил Казис Старкявичюс.

По его словам, в 2012 году были приняты поправки к закону о госрезерве, согласно которым «запасы накапливались на основе предварительных договоров». Это означало, что компании, получая деньги вперёд, обязались в экстремальной ситуации поставить всё необходимое для нужд населения. Однако сегодня уже никто толком не знает, какие компании являются поставщиками, к тому же в условиях глобального кризиса смогут ли эти поставщики обеспечить страну всем необходимым, неизвестно.

Старкявичюс напомнил, что только в январе этого года в Литве было произведено более 9 тысяч тонн куриного мяса, 40% которого ушло на экспорт, а остальное проели. И ничего не попало в госрезерв.

Экс-глава Минсельхоза настаивает на том, что необходимо срочно оказать помощь фермерам, которым сегодня не только не за что купить удобрения и запчасти к технике, но и вообще невозможно купить посадочный материал из-за карантинных ограничений. Урожай этого года уже под угрозой, предупредил Старкявичюс.

На этом фоне президент Литвы Гитанас Науседа, выступая в понедельник, 23 марта, заявил, что существует вероятность введения в стране военного положения. Командование армии представит свой план по введению военного положения уже во вторник, 24 марта.