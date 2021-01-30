Литва не желает знать, сколько поляков проживает в стране

Опасаются, что в Вильнюсе окажется слишком много поляков

Союз поляков Литвы объявил о своём намерении провести перепись польского населения, проживающего на территории страны. Проходить перепись поляков будет одновременно со всеобщей переписью населения, которую будет проводить Департамент статистики, сообщила вице -мэр Вильнюса Эдита Тамошюнайте.

Союз поляков намерен задействовать для процесса переписи как электронные ресурсы, так и звонки по телефону и прямые контакты.

«Если взглянуть на данные переписи 2011 года, то мы видим, что 2% не указали свою национальность, можно предположить, что это представители нацменьшинств. Полученная же информация поможет прогнозировать потребности нацменьшинств в детских садах, школах и культурной деятельности»,

– пояснила журналистам Тамошюнайте.

Перепись населения в Литве проходит каждые десять лет. По данным предыдущей переписи 2011 года, в стране проживало 84,2% литовцев, 6,6% поляков, 5,8% русских, 1,2% белорусов, 0,5% украинцев и 0,6% других национальностей, сообщает прибалтийский портал Delfi.

Перепись 2021 года, которая начнётся в Литве в ближайшее время, коснётся не только населения, но и жилого фонда.

Однако такая идея понравилась не всем и первый вице-спикер парламента, представитель Консервативной партии Литвы Юргис Разма уже обратился к правительству с требованием запретить перепись поляков Литвы.

По его мнению, правительство должно выяснить, насколько законными являются подобные действия.

«Причина такой переписи ясна и понятна – они хотят зафиксировать как больше лиц польской национальности. Не исключено, что некоторых жителей заставят указать, что они поляки, несмотря на то, что они, возможно, не хотят указывать национальность или хотят указать другую. Когда знаешь, что важнейшие посты в муниципалитетах Вильнюсского края занимают члены Союза поляков, несложно предположить, что люди подчинятся таким просьбам»,

– уверен Разма.

Да и «контактный способ» проведения переписи вызывает большое сомнение в условиях пандемии, отметил вице-спикер, поскольку никто не сможет проконтролировать, насколько будут соблюдаться карантинные меры.

Департамент статистики в этом году будет проводить перепись населения на основе анкет, которые должны будут заполнить граждане Литвы.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала всех заполнить анкеты, подчеркнув, что только Департамент статистики несёт ответственность за полученные факты, «чего нельзя сказать о господине Томашевском, лидере Союза поляков Литвы».