Литва не удосужилась мотивировать отказ в выдаче Тихановской

Литва отказалась выдавать лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую. Мотивировать свой отказ власти не удосужились.

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед сообщил о полученных Минском документах относительно Светланы Тихановской. Вильнюс сообщил, что отказывает в выдаче экс-кандидата в президенты Белоруссии.

По словам Шведа, генпрокуратура постоянно направляет в другие страны документы о выдаче оппозиционеров, которые на родине являются фигурантами уголовных дел. Реакции на это нет, констатировал он.

Только по Светлане Тихановской ответила Литва.

"Действительно, пришли документы, могу это официально подтвердить, об отказе Литвы в её выдаче", - произнёс белорусский генпрокурор.

В интервью телеканалу "Беларусь 1" Андрей Швед объяснил, что отказ был ничем не мотивирован. Генпрокуратура не увидела в нём никаких правовых оснований.