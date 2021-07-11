Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кучма признался в большом обмане украинцев с Россией
"Россия не выдержит": На Украине заявили о сценарии распада
«Российские военные» нанесли удар по ВМС Украины
Окружат города и откроют огонь по нелояльному населению
Главная / Политика

Литва не удосужилась мотивировать отказ в выдаче Тихановской

11 июля 2021, 22:25  •  19 • Политика
Литва отказалась выдавать лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую. Мотивировать свой отказ власти не удосужились.
Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед сообщил о полученных Минском документах относительно Светланы Тихановской. Вильнюс сообщил, что отказывает в выдаче экс-кандидата в президенты Белоруссии.
По словам Шведа, генпрокуратура постоянно направляет в другие страны документы о выдаче оппозиционеров, которые на родине являются фигурантами уголовных дел. Реакции на это нет, констатировал он.
Только по Светлане Тихановской ответила Литва.
"Действительно, пришли документы, могу это официально подтвердить, об отказе Литвы в её выдаче", - произнёс белорусский генпрокурор.
В интервью телеканалу "Беларусь 1" Андрей Швед объяснил, что отказ был ничем не мотивирован. Генпрокуратура не увидела в нём никаких правовых оснований.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






19
Источник
Похожие новости
11 июля 2021, 02:15
Кучма признался в большом обмане украинцев с Россией
11 июля 2021, 04:05
На Украине предсказали "Северный поток - 3", и сами испугались
11 июля 2021, 04:05
"Русские упадут замертво. От смеха": Армии США предсказали незавидную участь
11 июля 2021, 07:45
Молдову захотели присоединить к России, как Крым
11 июля 2021, 05:55
"Водили за нос": Политтехнолог вскрыл "страшную вещь" в истории ОЗХО с Навальным
11 июля 2021, 13:15
Русские поставили военного эксперта США в тупик новой тактикой в Чёрном море: "Стыдят"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 июля 2021, 11:45
Мордобой для американских гостей: Афганцы устроили "Свадьбу в Малиновке"
10 июля 2021, 07:00
«Российские военные» нанесли удар по ВМС Украины
08 июля 2021, 05:30
"Пробивает дно": Украинцы по-своему оценили провокации в Чёрном море
06 июля 2021, 00:20
Елена Лукаш: неужели кто-нибудь ещё верит, что «весь мир с нами»
06 июля 2021, 00:20
"Северный поток - 2" близко: "Газпром" отказался бронировать транзитные мощности Польши и Украины
06 июля 2021, 04:00
Стратегические ракетоносцы ВКС России подняли по тревоге
06 июля 2021, 17:45
Российская делегация хлопнула дверью в ПА ОБСЕ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.