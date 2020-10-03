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Литва не планирует отзывать посла в Белоруссии, несмотря на пинок из Минска

03 октября 2020, 01:05  •  62 • Политика
Власти Литвы не планируют отзывать посла из Белоруссии и сокращать штат своих дипломатов, несмотря на пинок из Минска. В Вильнюсе ждут дальнейших действий соседа.
Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкавичюс. Так он прокомментировал вопрос журналистов, собирается ли страна зеркально отвечать на отзыв белорусского посла.
Мы точно не намерены отзывать (посла) на консультации и точно не будем ничего решать о сокращении персонала, - отметил глава МИД Литвы.
По его словам, пока что Минск лишь предлагал сократить штат литовских дипломатов. Если дело дойдёт до действий, Литва примет "адекватные меры". При этом Линкавичюс подчеркнул, что эти адекватные меры республика намерена согласовать с Польшей.
Напомним, что ранее Белоруссия призвала Польшу и Литву сократить число своих дипломатов (с 25 до 14 для Литвы и с 50 до 18 для Польши). Минск также отозвал своих послов из Вильнюса и Варшавы для консультаций. Кроме того, белорусские власти обязали иностранных дипломатов взаимодействовать с органами власти только через МИД страны.
Своё решение Минск объяснил недружественными шагами соседних стран, которые активно поддерживают протестную деятельность в Белоруссии.

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