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Литва настроила против себя Россию и Китай. Напуганный Вильнюс ищет помощи у ЕС

09 декабря 2021, 21:40  •  156 • Политика
Литва, которая во всём полагается на Запад, успела настроить против себя Россию и Китай. Напуганный ответом Пекина Вильнюс уже ищет помощи у ЕС.
Литва в четверг получила с востока сразу два чётких сигнала, свидетельствующих о том, что Вильнюсом крайне недовольны.
Первый пришёл из Москвы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила страну в хамстве за то, что в начале декабря власти республики организовали на своей территории мастер-класс для русской несистемной оппозиции, чтобы научить её свергать режимы.
С тренируемыми путчистами встретился замминистра иностранных дел Литвы, который призвал оппозиционеров создавать в России "очаги сопротивления" и предпринимать более активные действия по расшатыванию ситуации, а не только уповать на Запад.
Такие неприемлемые для дипломата действия ещё больше сгущают и без того токсичную атмосферу. Подобное откровенное хамство и враждебность не могут остаться без последствий,
- цитирует Захарову пресс-служба МИД России.
Второй сигнал пришёл из Пекина. Китай пригрозил транснациональным компаниям запретить выход на свой рынок, если они не разорвут свои связи с Литвой.
Это стало последствием откровенно антикитайских шагов, которые ранее предприняла балтийская республика. Она решила открыть на своей территории посольство Тайваня, после чего Китай отозвал своего посла, отмечает Forbes.
Власти Литвы уже обратились к Еврокомиссии за помощью. Страна, которая ранее ввела санкции против России из-за Украины, теперь просит Брюссель запретить Китаю "политически мотивированное экономическое давление".

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