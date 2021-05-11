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Литва нашла способ сдержать Россию
11 мая 2021, 22:25 • 167 • Политика
Странам НАТО необходимо больше вкладывать средств в свою оборону
Россия является серьезной долгосрочной угрозой для НАТО в Европе, поэтому странам блока нужно увеличить расходы на оборону. К этому призвал участников Североатлантического альянса президент Литвы Гитанас Науседа в ходе видеоконференции с представителями стран "Бухарестской девятки", сообщает издание RuBaltic.
Литовский лидер считает, что апрельские маневры Вооруженных сил РФ вблизи украинских границ якобы доказывают, что Москва не намерена "отказываться от агрессивного поведения" и что она угрожает суверенитету соседних государств.
"Растущая военная угроза России может быть нейтрализована только достаточными средствами обороны НАТО на восточном фланге Североатлантического союза", – объявил Науседа.
По его мнению, также хорошим способом сдерживания Москвы может стать активизация "политики открытых дверей" для военных контингентов альянса. Президент Литвы посоветовал европейским странам укреплять трансатлантические связи и свои армии.
Участниками "Бухарестской девятки" являются государства Восточного фланга НАТО: Чехия, Польша, Болгария, Румыния, Словакия, Венгрия и страны Прибалтики.
Напомним, будучи президентом США Дональд Трамп неоднократно призывал европейцев побольше вкладывать в бюджет блока. А вот глава Франции Эммануэль Макрон не раз высказывал мысль о том, что "мозг" НАТО давно мертв. Лидер французов полагает, что Старому свету нужно выстраивать собственную оборонную стратегию.
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