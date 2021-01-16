Литва нашла причину запретить въезд Киркорову и Шуфутинскому после громкого скандала

В Литве могут ввести запрет на въезд для исполнителей из России. Как пояснили в МИД прибалтийского государства, выступления Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского являются инструментами "мягкой российской пропаганды".

По словам министра иностранных дел страны Габриэлюса Ландсбергиса, сейчас прорабатываются правовые возможности для введения ограничений в отношении артистов из России.

В частности, указал он, для внесения лиц в чёрный список невъездных должны иметься чёткие правовые основания.

Отмечается, что разговор о российских артистах и запрете на въезд для них возник после громкого скандала. Всё дело в том, что организаторам концертов этих исполнителей власти выплатили компенсацию из-за отмены шоу.

Организаторы гастролей получили около €30 тыс. на покрытие убытков по отмене запланированных концертов. Такие выплаты назначаются и организаторам других отозванных культурных мероприятий, однако случай исполнителей из РФ вызвал скандал в литовских СМИ.