Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Придумали, как отыграться за Крым. Киев грозит российским офицерам
"Патриот Украины" в прямом эфире выдал неудобную правду о Крыме. Ведущ...
Из-за жёсткой позиции Киева в Москве решили пойти ва-банк
«Сливайте воду с тепломагистралей, на Украине грядёт газовый Армагеддон!» – Соск...
Главная / В мире

Литва нашла причину запретить въезд Киркорову и Шуфутинскому после громкого скандала

16 января 2021, 04:00  •  47 • В мире
В Литве рассматривается возможность ввести въездные ограничения для российских исполнителей. Как сообщил министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис, речь идёт о Филиппе Киркорове и Михаиле Шуфутинском.
В Литве могут ввести запрет на въезд для исполнителей из России. Как пояснили в МИД прибалтийского государства, выступления Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского являются инструментами "мягкой российской пропаганды".
По словам министра иностранных дел страны Габриэлюса Ландсбергиса, сейчас прорабатываются правовые возможности для введения ограничений в отношении артистов из России.
В частности, указал он, для внесения лиц в чёрный список невъездных должны иметься чёткие правовые основания.
Отмечается, что разговор о российских артистах и запрете на въезд для них возник после громкого скандала. Всё дело в том, что организаторам концертов этих исполнителей власти выплатили компенсацию из-за отмены шоу.
Организаторы гастролей получили около €30 тыс. на покрытие убытков по отмене запланированных концертов. Такие выплаты назначаются и организаторам других отозванных культурных мероприятий, однако случай исполнителей из РФ вызвал скандал в литовских СМИ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



47
Источник
Похожие новости
15 января 2021, 20:40
Помпео перед уходом поставил "визовую" подножку Байдену
15 января 2021, 15:10
Не замечали несколько месяцев: Учёные отследили "маршрут" распространения британского COVID
15 января 2021, 20:40
Уроженец Украины за пару дней стал миллиардером. При чём тут Илон Маск?
15 января 2021, 18:50
"Мы идём к краху": Жители Европы выступили против "COVID-тирании" и вышли на акции протеста
15 января 2021, 18:50
Макать в шоколад, добавлять в супы: Европейцев разрешили кормить червями
15 января 2021, 18:50
Берлускони вновь попал в больницу. Личный врач объяснил, что произошло
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 января 2021, 23:25
«Крымская платформа» доведёт до перекрытия поставок дизеля для Украины – эксперт
15 января 2021, 22:30
Военный эксперт заявил, что у России не было выхода: "Открытое небо" стало ...
16 января 2021, 00:20
"Чей Крым?" Подсказку всем украинским журналистам дадут будущие депутаты
16 января 2021, 00:20
"Время битвы!": Американский солдат подогрел версию о вторжении в США
15 января 2021, 22:30
С понедельника - на прививку: Голикова объявила дату начала массовой вакцинации в Рос...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 января 2021, 08:30
"Ещё три года - и Россию ждёт крах": Пугающий прогноз порадовал украинцев
10 января 2021, 12:20
«Я с отвращением придерживаюсь языковых квот» – украинский телеведущий
13 января 2021, 06:20
Санду раскрыла авантюрные планы: Кто на самом деле стоит за "Триморьем"?
10 января 2021, 10:30
Яценюк: Медведчук угрожает национальной безопасности Украины
14 января 2021, 16:15
Путин встревожен: Немцы нарушили "негласный запрет" по "Северному потоку - 2"
13 января 2021, 08:10
"Минуточку, а что это такое?": Госизмену ради Байдена совершили у всех на глазах - Паркс
12 января 2021, 03:45
Скандал с Байденом пытаются замять через Минфин. Но Украина и так всех сдаст - Гаспарян
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.