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Литва напугала Европу российско-белорусскими учениями "Запад-2021"

02 сентября 2021, 23:55  •  15 • Политика
Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Вильнюс требует от Минск и Москвы полного отчета о сценарии и целей маневров
МИД Литвы "раскрыл" истинные мотивы Москвы и Минска, которые проводят традиционные российско-белорусские учения "Запад-2021". Оказывается, этими маневрами РФ якобы демонстрирует готовность к военному конфликту с западными странами. Соответствующий комментарий литовское дипведомство дало "Укринформу".
В Вильнюсе заявили, что внимательно следят за подготовкой и проведением этих учений. По мнению литовских дипломатов, маневры "Запад-2021" проводятся с целью дальнейшей военной интеграции России и Белоруссии.
В министерстве не исключили, что часть личного состава и техники, применяемых в рамках учений, после их завершения могут остаться на территории Республики и в Западном военном округе РФ.
"Литва и в дальнейшем будет требовать от России и Белоруссии выполнения обязательств по прозрачности в соответствии с Венским документом и предоставления достаточной информации относительно размера, цели и сценария учений", подчеркнули в дипведомстве.
Накануне белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что учения "Запад-2021" должны продемонстрировать готовность армий двух государств к обороне и не носят захватнический характер. Бацька добавил, что он и его российский коллега Владимир Путин каждый со своей стороны лично побывают на данном мероприятии и оценят боеготовность вооруженных сил.
Маневры пройдут с 10 по 16 сентября.

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