Литва начинает новую войну с БелАЭС – теперь со вторым энергоблоком

Вильнюс снова готов защищать Евросоюз от «атомной угрозы»

После того как «миграционный кризис» переместился с литовских на польские границы, в Вильнюсе вспомнили, что для предъявления претензий соседней Белоруссии существует старый и годами проверенный повод – Белорусская атомная станция, построенная в непосредственной близости от литовской границы. Вильнюс годами вёл «войну» сначала со строительством БелАЭС, потом с запуском в строй первого энергоблока. Причём неизменное поражение Литвы на всех этапах этой безумной «войны» никого в Вильнюсе не смущало.

Про БелАЭС на время позабыли, не до того было: то белорусскую оппозицию нужно было поддерживать, помогая ей совершить государственный переворот в соседней стране, то строить забор на границе.

Атомная станция напомнила о себе сама…

Министр энергетики Виктор Каранкевич рассказал об итогах работы первого энергоблока АЭС и о планах на будущее.

«Всего с момента включения в сеть произведено 5 млрд кВт/ч. Блок обеспечивает ежесуточно производство порядка 28 млн кВт/ч электрической энергии. В суточном исчислении это около 25% от общего объёма производства электроэнергии в стране. Второй блок АЭС готов на 90%»,

– рассказал Виктор Каранкевич на встрече с трудовым коллективом Березовской ГРЭС.

По словам министра, уже в этом году планируется начать так называемый этап физического пуска, то есть будет начата загрузка ядерного топлива в активную зону реактора. А ввод второго энергоблока в промышленную эксплуатацию намечен на 2022 год.

В Литве не понравились планы министерства энергетики соседней страны, о чём и поспешили сообщить представителю посольства Белоруссии, вызвав его в МИД и вручив ноту протеста.

«В МИД подчеркнули, что ввод в эксплуатацию второго блока Белорусской АЭС удвоит угрозы ядерной безопасности и окружающей среде в Литве и другим странам региона, и настоятельно призывает Беларусь воздержаться от этого безответственного и отягчающего обстоятельства решения. Литва также требует приостановить работу первого энергоблока АЭС до тех пор, пока не будут выполнены все современные требования ядерной безопасности»,

– сообщает пресс-служба МИД Литвы.

Литва снова нашла повод утверждать: именно она защищает безопасность не только свою, но и всей Европы – так было с мигрантами, так будет и с БелАЭС.

В Минске назвали литовскую «войну» с БелАЭС «борьбой с ветряными мельницами» и напомнили, что самой Литве катастрофически не хватает электроэнергии, которая дорожает с каждым месяцем. Хотя всё могло бы быть по-другому, если бы в Вильнюсе думали в первую очередь о своём населении.