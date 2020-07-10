Литва хочет получить звание главного союзника США

Но каждый пятый литовец считает, что настоящая угроза для страны – это США

В Вильнюсе решили, что вполне могут претендовать на звание главного союзника Соединённых Штатов в регионе.

Заместитель председателя Комитета по национальной безопасности и обороне Сейма Лауринас Касчюнас обратился в МИД Литвы и в Министерство обороны с предложением «установить стратегическое партнёрство с Вашингтоном в области обороны».

Он объяснил эту инициативу тем, что Литве просто необходимо иметь как можно больше военных и вооружения на своей территории, ведь это обеспечит безопасность не только Литвы, но и всей Прибалтики, а, может быть, даже всей Северной Европы или даже «всего трансатлантического сообщества».

«Поэтому следует активно поддерживать размещение войск США в Польше и стремиться использовать момент «перегруппировки» американских войск в Европе. Вывод военных США из Германии неправильно называть «ослаблением НАТО» или «сокращением участия США в Европе», лучше лишний раз подчеркнуть возможность для США переместить часть сил ближе к восточному флангу, тем самым укрепляя безопасность всей Европы. Также безотлагательно выполнить обещания по улучшению условий обучения и тренировок союзных солдат в Литве. Без надлежащей инфраструктуры, такой как расширение полигонов, нереально ожидать постоянного развёртывания военных США»,

– уверен Касчюнас.

Вот только граждане Литвы в этом не так уверены, как зампред Комитета по национальной безопасности. Так, согласно данным опроса, проведённого в этом году, 22% опрошенных литовцев заявили, что угрожают Литве именно Соединённые Штаты. Всего четыре года назад – в 2016 году – угрозой для Литвы со стороны США были обеспокоены всего 7% респондентов.

Но у Касчюнаса есть объяснение такому «странному» поведению сограждан.

«Такие изменения в оценке США можно объяснить негативным отношением литовского народа к президенту этой страны Дональду Трампу. На это также влияет тот факт, что США переосмысливают свою роль в решении глобальных проблем, уделяя больше внимания Китаю, чья растущая мощь в мире приводит к новым вызовам, и Европа стала рассматриваться как отдельные государства, а не как общий регион»,

– заявил Касчюнас.

Депутат не сомневается, что отношение стран Евросоюза к Китаю и к его инвестициям станет для Вашингтона одним из главных факторов в оценке надёжности европейских партнёров.

«Это вызов, но вместе с тем и возможность, которой Литва может воспользоваться», – предупредил Касчюнас, который является членом Партии консерваторов, известной своей русофобской риторикой. Консерваторам везде мерещится «российская угроза» и чтобы защититься от неё, они готовы сделать из своей страны плацдарм для НАТО. Между тем, литовские фермеры уже обеспокоены такой инициативой – не секрет, что американская бронетехника любит устраивать гонки по полям с урожаем.