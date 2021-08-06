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Литва из борца за права человека превратилась в обвиняемую

06 августа 2021, 12:40  •  344 • В мире
МВД Литвы разрешило применять силу к мигрантам, отлов с собаками и принудительную депортацию
Несмотря на всё нарастающий миграционный кризис и связанные с этим проблемы, Литва продолжает активно принимать участие во внешней политике, веря в свою особую миссию по защите Европы от «зла», которое надвигается с Востока.
Последней идеей, которую разрабатывали администрация президента Гитанаса Науседы совместно с МИД Литвы, была идея международного трибунала над президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В Вильнюсе уже видели белорусского президента на скамье подсудимых, хотя бы заочно. При этом главными обвинителями должны были стать представители белорусской оппозиции, пригретые Литвой. Все они дружно обвиняли бы Лукашенко в нарушении прав человека.
Но что-то пошло не так и сегодня подобные обвинения предъявляют самой Литве.
В среду, 4 августа, белорусские пограничники обнаружили на литовской границе избитого мужчину «неславянской внешности». Ему была тут же оказана медицинская помощь, однако он скончался на руках пограничников, сообщил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.
Он напомнил, что ЕС пытается обвинить Белоруссию в том, что граждане разорённых войнами стран Ближнего Востока едут в Европу, однако войну в эти страны принёс коллективный Запад вместе с «демократией».
«Только, к сожалению, к беженцам относятся в Европе как к скотам. Как когда-то в концлагерях к военнопленным. Загоняют на закрытые территории, обносят колючей проволокой, содержат в нечеловеческих условиях. Отсутствие воды, пищи и других нормальных общечеловеческих элементарных ценностей. Обливают их с водомётов, травят газом для того, чтобы люди, которые начинают возмущаться, молчали»,
– отметил Александр Вольфович.
А к вечеру среды на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили ещё пятерых граждан Ирака, которых выкинули с территории Литвы, все они были избиты, со следами укусов собак, а некоторые с огнестрельными ранениями. После оказания медицинской помощи пострадавшие были отправлены в больницу, сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.
Это не удивительно – МВД Литвы разрешило применять физическую силу к нелегальным мигрантам и расширило полномочия литовской армии, разрешив отлов с собаками и принудительную депортацию беженцев назад на территорию Белоруссии. И хотя Евросоюз не спешил помогать Литве решать миграционный кризис, всё произошедшее всего за один день – 4 августа – стало шоком для толерантной Европы, а Литва автоматически потеряла право называть себя борцом за права человека.
И вот уже литовский Красный Крест объявил о неоправданном применении силы по отношению к нелегальным мигрантам, жизнь которых отныне в Литве находится под угрозой.
«Литве важно не только охранять границы, но и более адекватно заботиться о людях, которые уже находятся на территории балтийской республики»,
– напомнила представитель Красного Креста в Литве Эгле Самуховайте.
А в Белоруссии перед зданием Литовского консульства в Гродно прошёл митинг против жестокого обращения с нелегальными мигрантами со стороны литовских пограничников. Подобный митинг прошёл и в Минске – у посольства Литвы. У митингующих в руках были плакаты: «Разрушили Ирак – принимайте гостей», «Литва – концлагерь ХХI века» и другие.
И теперь Белоруссия обвиняет Литву в нарушении прав человека, а белорусы на митинге предлагали отправить Науседу в Гаагу…
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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