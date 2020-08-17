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Литва испугалась военного вторжения России в Белоруссию

17 августа 2020, 18:00  •  73 • Политика
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В Вильнюсе не видят причин пользоваться Минску помощью по договору ОДКБ
Власти Белоруссии и России сильно рискнут, если воспользуются возможностями Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для военной помощи Минску. Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, комментируя ситуацию в Белоруссии.
По его словам, юридических оснований для введения войск РФ в Республику нет, и, если Александр Лукашенко сделает соответствующий запрос в ОДКБ, он нарушит политические, юридические и моральные нормы.
"Это было бы вторжением в страну и уничтожило бы последние следы ее независимости", – приводит Reuters слова министра (цитата по РБК).
Ранее пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов подтвердил, что Минск имеет право на помощь в рамках ст. 4 Договора, но пока таких заявок не было, передает РИА "Новости".
В воскресенье, 16 августа, президент РФ Владимир Путин, обсуждая с белорусским коллегой Александром Лукашенко ситуацию в Республике, сообщил, что Москва готова помочь Минску отразить нападение в случае внешней угрозы.
Ранее эксперты заподозрили, что НАТО готовится к вторжению в Белоруссию с территории Прибалтики.

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