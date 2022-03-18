Литва испугалась бегства капитала в Россию? Таможня установила лимит на вывоз евро

Литва установила ограничения на вывоз наличных евро в Россию и Белоруссию. Лимит составляет всего 60 евро на одного человека.

В Литве ограничили вывоз наличных в Россию и Белоруссию. Таможенная служба страны установила лимит в размере 60 евро на человека. Об этом сообщил в пятницу, 18 марта, портал Delfi.

Уточняется, что ограничение введено на продажу, передачу и вывоз евро, причём как для физических, так и для юридических лиц. При этом неважно, имеется декларация на валюту или нет.

Физические лица, которые едут в Беларусь или Россию, могут везти с собой не больше 60 евро наличными на человека для личных нужд,

- говорится в сообщении.

Отмечается, что исключение сделано для дипломатических ведомств и международных организаций. Также ограничение распространяется только на евро, ограничений на другие валюты нет.