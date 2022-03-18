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Литва испугалась бегства капитала в Россию? Таможня установила лимит на вывоз евро
18 марта 2022, 20:00 • 138 • Политика
Литва установила ограничения на вывоз наличных евро в Россию и Белоруссию. Лимит составляет всего 60 евро на одного человека.
В Литве ограничили вывоз наличных в Россию и Белоруссию. Таможенная служба страны установила лимит в размере 60 евро на человека. Об этом сообщил в пятницу, 18 марта, портал Delfi.
Уточняется, что ограничение введено на продажу, передачу и вывоз евро, причём как для физических, так и для юридических лиц. При этом неважно, имеется декларация на валюту или нет.
- говорится в сообщении.
Отмечается, что исключение сделано для дипломатических ведомств и международных организаций. Также ограничение распространяется только на евро, ограничений на другие валюты нет.
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