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Литва испугалась бегства капитала в Россию? Таможня установила лимит на вывоз евро

18 марта 2022, 20:00  •  138 • Политика
Литва установила ограничения на вывоз наличных евро в Россию и Белоруссию. Лимит составляет всего 60 евро на одного человека.
В Литве ограничили вывоз наличных в Россию и Белоруссию. Таможенная служба страны установила лимит в размере 60 евро на человека. Об этом сообщил в пятницу, 18 марта, портал Delfi.
Уточняется, что ограничение введено на продажу, передачу и вывоз евро, причём как для физических, так и для юридических лиц. При этом неважно, имеется декларация на валюту или нет.
Физические лица, которые едут в Беларусь или Россию, могут везти с собой не больше 60 евро наличными на человека для личных нужд,
- говорится в сообщении.
Отмечается, что исключение сделано для дипломатических ведомств и международных организаций. Также ограничение распространяется только на евро, ограничений на другие валюты нет.

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