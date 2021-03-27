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Литва и Польша снова озаботились демократией у соседей

27 марта 2021, 11:25  •  92 • В мире
Вильнюс и Варшава готовы поддержать Молдову, Украину и Грузию в их стремлении в ЕС
В пятницу, 26 марта, прошло заседание Литовско-польской парламентской ассамблеи, во время которой стороны обсудили международную повестку дня, а также сотрудничество Литвы и Польши в области обороны, энергетики и здравоохранения.
Но самой обсуждаемой темой, которая одинаково волнует и Польшу, и Литву, стала тема поддержки «демократических процессов в странах Восточного партнёрства», особенное внимание стороны уделили поддержке «демократических процессов» в соседней Белоруссии.
По словам вице-спикера Сейма и главы делегации Сейма в Литовско-польской парламентской ассамблее Паулюса Саударгаса, у Варшавы и Вильнюса есть две общих цели – обеспечить безопасность в регионе и поддержать страны Восточного партнёрства в их стремлении к европейской интеграции. Следовательно, Литва вместе с Польшей должны заняться укреплением обороны, что возможно сделать только в сотрудничестве с Североатлантическим альянсом.
Также глава делегации литовского сейма приветствовал подписанное на заседании совместное заявление ассамблеи, в котором говорится – «успех» стран Восточного партнёрства должен стать примером для населения Российской Федерации, которое, вдохновлённое этим примером, начнёт бороться за «демократические ценности».
«Пример успеха стран Восточного партнёрства является стратегически важным в оказании помощи построения демократической и европейской России вместо агрессивной, недружественной, нарушающей международные обязательства и вызывающей постоянную геополитическую напряжённость Российской Федерации»,
– цитирует текст заявления прибалтийский новостной портал Delfi.
Вот только в заявлении не сказано, о каких «успехах» стран Восточного партнёрства идёт речь, которыми могло бы соблазниться население России. Молдавия и Украина соревнуются за право быть беднейшей страной на европейском континенте, Грузии тоже нечем хвастать, там европейцы не могут угомонить оппозицию и снизить накал политического кризиса, а об экономике после многомесячных протестов и речи нет. Видимо, точно такой в Варшаве и Вильнюсе видится Россия – та, которую они себе нафантазировали.
Вспомнили на заседании и про «белорусский режим», приказав ему немедленно «прекратить репрессии» и освободить всех задержанных.
Ну и заодно призвали Парламентскую ассамблею Совета Европы и Парламентскую ассамблею ОБСЕ «принять необходимые меры для оценки и осуждения нарушений норм, принципов и обязательств, совершённых Российской Федерацией». О чём же ещё говорить, как не о России, которая мешает спать спокойно Польше и Литве, правда, загадка, чем именно?
И ещё одна забота есть у Польши и Литвы – добиваться того, чтобы во время председательства Польши и Литвы в Совете ЕС (будет это в 2025 и 2027 годах) Молдавии, Грузии и Украине был предоставлен статус стран-кандидатов в члены ЕС и начаты переговоры на эту тему. Совершенно забывая при этом, что в Евросоюзе существуют некие стандарты, перейти на которые у той же Украины не хватит ресурсов в ближайшие лет сто. Например, переход на узкоколейную железную дорогу, что является всего лишь одним из стандартов ЕС.
Ладно, узкоколейка, но кто в Европе захочет содержать нищающее украинское население? Литва и Польша, сами сидящие на дотациях ЕС, этого делать точно не собираются.
Соб. корр. ФСК
На фото. Заседание Литовско-польской парламентской ассамблеи, источник – Lietuvos Respublikos Seimas

Фонд Стратегической Культуры

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