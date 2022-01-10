Литва и Латвия отказались расследовать геноцид белорусов. Официально

Литва и Латвия отказались помочь Минску в расследовании дела о геноциде белорусов. Получен официальный ответ.

Белоруссия надеялась на помощь Литвы и Латвии в расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа, однако на отправленные запросы там ответили официальным отказом. Примечательно, что подобные запросы Минск по линии Генеральной прокуратуры отправил в 17 государств мира.

О реакции Литвы и Латвии рассказал руководитель следственной группы Генпрокуратуры Белоруссии по уголовному делу о геноциде Валерий Толкачёв. Он заверил, что в Минске прекрасно понимали, что кто-то может и отказать в помощи. И вот теперь можно с сожалением назвать страны, не желающие разбираться в геноциде.

И Литва, и Латвия мотивировали свой отказ банальным испугом, заявив, что расследование может сказаться "на вопросах национальной безопасности":

Фактически мы видим, что они не хотят помочь в расследовании массового убийства мирного населения и помочь нам восстановить историческую справедливость, - сказал Толкачёв.

Следственная группа уже допросила более 12,5 тысячи свидетелей по делу. Половина допрошенных - узники концлагерей, а также лагерей смерти, ветераны Великой Отечественной войны. Кроме того, продолжаются поисковые работы.

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