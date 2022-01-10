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Литва и Латвия отказались расследовать геноцид белорусов. Официально

10 января 2022, 00:25  •  84 • Политика
Литва и Латвия отказались помочь Минску в расследовании дела о геноциде белорусов. Получен официальный ответ.
Белоруссия надеялась на помощь Литвы и Латвии в расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа, однако на отправленные запросы там ответили официальным отказом. Примечательно, что подобные запросы Минск по линии Генеральной прокуратуры отправил в 17 государств мира.
О реакции Литвы и Латвии рассказал руководитель следственной группы Генпрокуратуры Белоруссии по уголовному делу о геноциде Валерий Толкачёв. Он заверил, что в Минске прекрасно понимали, что кто-то может и отказать в помощи. И вот теперь можно с сожалением назвать страны, не желающие разбираться в геноциде.
И Литва, и Латвия мотивировали свой отказ банальным испугом, заявив, что расследование может сказаться "на вопросах национальной безопасности":
Фактически мы видим, что они не хотят помочь в расследовании массового убийства мирного населения и помочь нам восстановить историческую справедливость, - сказал Толкачёв.
Следственная группа уже допросила более 12,5 тысячи свидетелей по делу. Половина допрошенных - узники концлагерей, а также лагерей смерти, ветераны Великой Отечественной войны. Кроме того, продолжаются поисковые работы.
Досье
В апреле 2021 года Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Ведомство заявляло, что планирует поставить в рамках международных договоров вопрос о выдаче ряда преступников, которые ещё живы, и запросила у России, Германии и других стран правовую помощь в расследовании. Генпрокурор Андрей Швед ранее сообщил, что более 400 фашистов, связанных с геноцидом белорусского народа в годы войны, живут в 17 странах.

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