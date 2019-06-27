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Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной

27 июня 2019, 21:39  •  105 • Украина
Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.
 
Reuters
 

«На данной стадии у нас нет планов замораживать наше участие в ПАСЕ», — сказала РБК депутат грузинского парламента и член ПАСЕ София Кацарава.

По её словам, предпоследний абзац заявления делегации это объясняет. В нём говорится, что по возвращении домой делегаты обсудят с парламентом и правительством дальнейшие действия.

В свою очередь, литовский парламентарий Эгидиус Варейкис также подтвердил, что 27 и 28 июня делегация будет работать в Страсбурге.

Нынешняя часть рабочей сессии ПАСЕ завершится в пятницу, сессия продолжится осенью.

Ранее член украинской делегации Сергей Соболев сообщил, что делегации шести стран решили покинуть сессию вслед за Украиной.

Парламентская ассамблея приняла резолюцию, которая даёт российской делегации право принимать участие в июньской сессии. Украина в ответ на это отозвала посла при Совете Европы.

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