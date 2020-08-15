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Литва и Эстония сдали свою выгоду в минских протестах
15 августа 2020, 09:10 • 141 • Политика
Литва и Эстония намерены отказаться от покупки электроэнергии у Белоруссии в качестве санкций против страны, где уже неделю продолжаются беспорядки. Таким образом Прибалтика сдала свою выгоду в минских протестах.
Соответствующей договорённости президент Литвы Гитанас Науседа и президент Эстонии Керсти Кальюлайд достигли во время встречи в Вильнюсе. Центральной темой переговоров стала ситуация в Белоруссии.
Стороны решили отказаться от импорта электроэнергии с белорусской атомной электростанции "БелАЭС", которая строится при активном участии российских специалистов. Ввод первого энергоблока в эксплуатацию назначен на I квартал 2021 года.
Науседа поблагодарил свою коллегу за то, что она взяла на себя обязательство "не пропускать" вырабатываемую "БелАЭС" энергию в Эстонию и ЕС.
Ранее сообщалось, что главы МИД стран ЕС решили ввести санкции против официальных лиц Белоруссии в связи с массовыми беспорядками. Они обвиняют Минск в силовом подавлении протестов. Власти Белоруссии в свою очередь утверждают, что ситуацию в стране расшатывают извне.
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