Литва и Эстония сдали свою выгоду в минских протестах

Соответствующей договорённости президент Литвы Гитанас Науседа и президент Эстонии Керсти Кальюлайд достигли во время встречи в Вильнюсе. Центральной темой переговоров стала ситуация в Белоруссии.

Стороны решили отказаться от импорта электроэнергии с белорусской атомной электростанции "БелАЭС", которая строится при активном участии российских специалистов. Ввод первого энергоблока в эксплуатацию назначен на I квартал 2021 года.

Руководители государств договорились совместными усилиями добиваться единой позиции балтийских стран в вопросе об отказе покупать электроэнергию с "БелАЭС", - сообщает пресс-служба президента Литвы.

Науседа поблагодарил свою коллегу за то, что она взяла на себя обязательство "не пропускать" вырабатываемую "БелАЭС" энергию в Эстонию и ЕС.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран ЕС решили ввести санкции против официальных лиц Белоруссии в связи с массовыми беспорядками. Они обвиняют Минск в силовом подавлении протестов. Власти Белоруссии в свою очередь утверждают, что ситуацию в стране расшатывают извне.