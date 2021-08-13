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Литва и арестанты: В России не скрыли удивления из-за молчания Европарламента и Госдепа
13 августа 2021, 02:20 • 14 • Политика
В России не смогли скрыть удивления из-за молчания Европарламента и Госдепа после случившегося возле здания сейма. По поводу Литвы и арестантов высказался председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Генпрокуратура Литвы обратилась в суд. Она просит арестовать участников протестов у здания сейма на срок от одного до трёх месяцев. Ранее сообщалось, что полиция задержала 26 человек, которые выступили против ограничительных мер по отношению к непривитым от COVID-19. Разгоняли демонстрантов слезоточивым газом.
"Хочется в очередной раз спросить: где же осуждающие заявления со стороны Европарламента? Где призывы к санкциям против литовских властей, где заявления Госдепартамента США?" - спросил Слуцкий в своём Telegram-канале.
Он предположил, что младоевропейцы отчего-то слишком вольно трактуют понятия гражданских свобод, а именно - свободы слова и свободы собраний. Когда акции протеста проходили в России, а полиции пришлось действовать (правда, более гуманными способами, без применения спецсредств), со стороны коллективного Запада тут же пришёл "шквал оголтелой критики", написал депутат Госдумы.
"Хрестоматийный пример двойных стандартов", - констатировал он, говоря про реакцию на Литву и арестантов.
Слуцкий упомянул о заявлениях министра иностранных дел Литвы Агне Билотайте, которая разграничила выражение гражданской позиции и прошедшие протесты, являвшиеся антигосударственной деятельностью.
"В сложной системе координат внешнеполитического ведомства Литвы "высказывать гражданскую позицию" могут, наверное, лишь на киевском майдане или во время беспорядков в Белоруссии и незаконных акций в Москве. Лицемерная логика", - заключил автор поста.
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