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Литва готовится в ООН учить мир демократии и европейским ценностям

19 октября 2021, 03:00  •  21 • В мире
Гитанас Науседа уверен: его страна – самая справедливая в мире
Литва впервые была избрана в Совет по правам человека ООН на период 2022 – 2024 годов на прошедших выборах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. До этого Литва присутствовала в Совете как страна-наблюдатель, и только с 1 января будущего года она станет полноправным членом.
По мнению литовского президента Гитанаса Науседы, теперь у Литвы появится прекрасная возможность продемонстрировать всему мировому сообществу лидерство Вильнюса в области защиты прав человека.
«Совет по правам человека ООН вдохновляет нас на защиту прав человека, идентификацию уязвимых мест и поиск решений. Литва готова использовать свой международный опыт в сфере прав человека и присоединиться к сообществу Совета по правам человека ООН как полноправный член»,
– цитирует Науседу газета «Литовский курьер».
А в Министерстве иностранных дел Литвы уже пообещали, что в следующем году в стране будут уделять особое внимание защите прав детей, людей с недугами, обеспечению прав человека в зонах конфликтов, а также будут своевременно реагировать на любые нарушения прав человека.
А пока Литва не является полноправным членом Совета по правам человека ООН, в течение оставшихся до 2022 года месяцев в этой стране права человека будут продолжать нарушаться. Однако это не помешает Гитанасу Науседе уже с 1 января начать учить весь мир и ставить в пример Литву как «самую справедливую» страну. Ещё бы, ведь крошечное государство не побоялась дразнить огромный Китай!
А тем временем правозащитники Евросоюза говорят о том, что Литва нарушает эти самые права человека буквально каждый день, когда с собаками и дубинками, а также с помощью «спецсредств» выгоняет толпы нелегальных мигрантов, желающих попасть в ЕС.
Неужели этим опытом собирается делиться Науседа в Совете по правам человека?
Впрочем, «ценный» литовский опыт уже взяли на вооружение в Польше, Латвии и на Балканах, и теперь тысячи беженцев из Африки и стран Ближнего Востока неделями кочуют вдоль границ Евросоюза, оставаясь на нейтральной полосе – спят на земле, пьют дождевую воду.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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