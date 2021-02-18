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Литва готовится к эвакуации Вильнюса

18 февраля 2021, 02:25  •  146 • В мире
Заключение экспертов ЕС по безопасности БелАЭС будет готово в марте, однако Науседа и так знает – станция опасна
Президент Литвы Гитанас Науседа продолжает призывать к борьбе с Белорусской АЭС, несмотря на то что станцию посетили эксперты ЕС. Экспертное заключение будет опубликовано в марте, однако Науседа не может ждать так долго, тем более что он уверен и без экспертов – АЭС опасна не только для Литвы, но и для всей Европы.
На этой неделе исполняется первая годовщина создания ассоциации Sąjūdis prieš Astravo AE («Движение против Белорусской АЭС»), что стало поводом для очередного выступления литовского президента против атомной станции.
«У всех нас долгая борьба, в которой ваше движение играет важную роль. Сегодня у вас есть прекрасная возможность быть активными в сейме, правительстве, Европейском парламенте. Я надеюсь, что общие силы представителей различных политических сил, экспертов, активистов гражданского общества внесут значительный вклад в обеспечение национальной безопасности Литвы»,
– заявил глава государства, отметив: действовать необходимо сообща и использовать «любую возможность как на национальном, так и на международном уровне для достижения конкретных результатов».
Не забыл Науседа отметить и свой личный вклад в борьбу с БелАЭС: по его словам, именно благодаря его настойчивости тема «стала постоянным вопросом политической повестки дня ЕС, который регулярно обсуждается на Совете глав стран Европы».
До опубликования экспертных заключений по БелАЭС Науседа заверил, что «объект не соответствует требованиям безопасности», а культура эксплуатации станции «ниже всякого уровня».
Поэтому в ближайших планах Министерства внутренних дел Литвы – проведение учений гражданской обороны, во время которых будет отработана эвакуация жителей Вильнюса «в случае аварии на БелАЭС».
«Во время этих учений нам предстоит ответить на важный вопрос, нужно ли будет в случае аварии на БелАЭС эвакуировать население Вильнюса. Это ключевой вопрос, на который необходимо ответить при составлении графика учений на этот год»,
– рассказал журналистам LRT RADIO вице-министр внутренних дел Виталий Дмитриев.
Учения по эвакуации населения приграничных районов, которые должны были пройти в прошлом году, были отменены в связи с пандемией коронавируса.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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