Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Акция протеста у посольства Украины в Москве 18 мая 2018 года: прямая онлайн-тра...
Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о трех сроках для президента РФ
Украинская железнодорожная наглость (Руслан Осташко)
Акция в поддержку Вышинского проходит у посольства Украины в Москве
Главная / Украина

Литва готовит закон, рассматривающий георгиевскую ленту как символ империализма

18 мая 2018, 15:24  •  62 • Украина
О перспективах сотрудничества литовских поляков и Русского альянса Литвы
Парламент Литвы принял на рассмотрение законопроект о запрете георгиевской ленточки. Голосование по законопроекту намечено на осеннюю сессию.
Один из инициаторов законопроекта депутат-консерватор Лауринас Касчюнас назвал георгиевскую ленту символом российского империализма, предложил внести её в перечень запрещённой нацистской и коммунистической символики и карать за её публичную демонстрацию штрафом в размере €150-300. Об этом сообщают, в частности, украинские СМИ.
Принятием данного закона литовские националисты пытаются достичь сразу двух целей – затоптать память о Великой Отечественной войне и роли литовских коллаборационистов, содействовавших гитлеровской оккупации Литвы, а заодно нанести удар по 212-тысячной польской диаспоре, которая энергично выступает против дискриминационной политики Вильнюса в национальном вопросе.
Крупнейшая польская партия «Избирательная акция поляков Литвы» (ИАПЛ) в 2012 году добилась переломных результатов на парламентских выборах, преодолев 5%-й барьер благодаря союзу с Русским альянсом Литвы. На выборах 2016 г. ИАПЛ вновь преодолела 5%-й барьер и вновь благодаря союзу с русским общественным движением.
Каждый год в День Победы 9 мая ИАПЛ к неудовольствию Варшавы регулярно вместе с русскими жителями Литвы участвует в акции «Георгиевская ленточка». Запретив её, литовские политики запретят один из символов общей памяти литовских поляков и русских о Великой Отечественной войне и символ их сопротивления националистическому режиму в Вильнюсе.
Фото: лидер ИАПЛ Вальдемар Томашевский с георгиевской лентой и ленточкой в цветах польского флага.
Соб. корр. ФСК
Обзор новостей

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

62
Источник
Похожие новости
17 мая 2018, 19:39
В МВФ назвали критически важное условие для получения Украиной нового транша
17 мая 2018, 22:54
Донецкая фильтровальная станция приостановила работу после обстрелов ВСУ
18 мая 2018, 15:09
Акция в поддержку Вышинского проходит у посольства Украины в Москве

18 мая 2018, 11:54
Порошенко подписал указ о новых санкциях
17 мая 2018, 22:54
«Обвинять журналиста в госизмене — последнее дело»: как в России отреагировали на арест главы РИА Новости Украина
18 мая 2018, 15:24
Литва готовит закон, рассматривающий георгиевскую ленту как символ империализма
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
18 мая 2018, 02:24
«Украинцы специально завели НАТОвцев на минное поле»
13 мая 2018, 21:39
«Панцирь» уничтожили в пути
16 мая 2018, 00:24
Порошенко открыл не мост
14 мая 2018, 10:39
Сюрприз похлеще, чем С-300. Чего не учёл господин Нетаньяху?
16 мая 2018, 02:54
Посольство в США: Россия не будет спрашивать разрешений на возведение объектов в регионах
14 мая 2018, 10:09
Попытка прорыва: «Двухсотые» потери в боях под Горловкой
13 мая 2018, 00:40
Один украинец в Германии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.