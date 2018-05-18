Литва готовит закон, рассматривающий георгиевскую ленту как символ империализма

О перспективах сотрудничества литовских поляков и Русского альянса Литвы

Парламент Литвы принял на рассмотрение законопроект о запрете георгиевской ленточки. Голосование по законопроекту намечено на осеннюю сессию.

Один из инициаторов законопроекта депутат-консерватор Лауринас Касчюнас назвал георгиевскую ленту символом российского империализма, предложил внести её в перечень запрещённой нацистской и коммунистической символики и карать за её публичную демонстрацию штрафом в размере €150-300. Об этом сообщают, в частности, украинские СМИ.

Принятием данного закона литовские националисты пытаются достичь сразу двух целей – затоптать память о Великой Отечественной войне и роли литовских коллаборационистов, содействовавших гитлеровской оккупации Литвы, а заодно нанести удар по 212-тысячной польской диаспоре, которая энергично выступает против дискриминационной политики Вильнюса в национальном вопросе.

Крупнейшая польская партия «Избирательная акция поляков Литвы» (ИАПЛ) в 2012 году добилась переломных результатов на парламентских выборах, преодолев 5%-й барьер благодаря союзу с Русским альянсом Литвы. На выборах 2016 г. ИАПЛ вновь преодолела 5%-й барьер и вновь благодаря союзу с русским общественным движением.

Каждый год в День Победы 9 мая ИАПЛ к неудовольствию Варшавы регулярно вместе с русскими жителями Литвы участвует в акции «Георгиевская ленточка». Запретив её, литовские политики запретят один из символов общей памяти литовских поляков и русских о Великой Отечественной войне и символ их сопротивления националистическому режиму в Вильнюсе.

Фото: лидер ИАПЛ Вальдемар Томашевский с георгиевской лентой и ленточкой в цветах польского флага.