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Литва готовит спецоперацию против "зелёных человечков" и верит в мирных мигрантов
10 ноября 2021, 16:25 • 198 • Политика
В МИД Литвы своё понимание миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. Литовские пограничники готовят спецоперацию против "зелёных человечков".
Заместитель главы МИД Литвы Мантас Адоменас заверил, что литовские пограничники не станут открывать огонь по беженцам. Однако... есть особенный сценарий, в котором могут участвовать "зелёные человечки", сообщают РИА ФАН.
Боязнь "зелёных человечков" - это не новая серия "Секретных материалов". Просто Адоменас на полном серьёзе пытается убедить население Литвы и в целом весь мир в участии в прорыве белорусских пограничников:
Мантас Адоменас признал, что мигранты, которые сегодня находятся на границе, настроены мирно. А вот белорусских пограничников и неких "сотрудников спецслужб" Адоменас демонизировал как мог. Например, говорил, что они "грозят курдам", которые хотят вернуться на территорию Белоруссии. Словом, миграционный кризис политизируют всё больше и больше.
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