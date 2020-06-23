Литва готова решать все проблемы за счёт ЕС

Самые «больные» вопросы у Вильнюса – это БелАЭС и финансы

Для Вильнюса главными на сегодня являются два вопроса: помешать запуску Белорусской АЭС и получить побольше денег от Евросоюза. И эти два вопроса и президент, и политики поднимают при каждом удобном случае. Причём уже понятно, что у второго вопроса перспектив намного больше, чем у первого – даже «братские» Латвия с Эстонией не собираются поддерживать Литву в её борьбе с БелАЭС и отказе от белорусской электроэнергии.

Что касается получения помощи от Брюсселя, то президент Литвы Гитанас Науседа не раз повторял, что Фонд восстановления для стран, чьи экономики пострадали от пандемии коронавируса, должен быть справедливым, а воспользоваться деньгами из этого фонда должны получить возможность все страны, а не только те, которые сильно пострадали. У Литвы, к примеру, в помощи нуждается сельское хозяйство, напомнил Науседа во время видеоконференции Европейского совета.

Дело в том, что литовская экономика не понесла больших потерь во время введения строгих карантинных мер, в связи с чем президент Науседа переживает, что Литва может вообще ничего не получить на «восстановление» экономики или получить меньше других.

Поэтому и делает громкие заявления о недопустимости различия выплат. А ещё постоянно напоминает об обязательствах ЕС по финансированию закрытия Игналинской АЭС – и сегодня явно не самое удачное время для таких напоминаний.

Проблемой получения европейских финансов озабочен не только президент Литвы, но и политики – в партии «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» (СО-ХДЛ) придумали совершенно новую идею. И если раньше Литва предлагала защищать всю Европу от ядерной угрозы, то теперь предлагает решить демографическую проблему Евросоюза.

Поводом для идеи послужил отчёт Еврокомиссии о влиянии демографических изменений на Европу. В Вильнюсе решили на этом заработать и обратились к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и к вице-президенту Европейской комиссии по демократии и демографии Дубравке Шуйце.

«Европейский союз должен, прежде всего, решить демографические проблемы, с которыми он сталкивается: без решения этой проблемы любая дальнейшая реформа управления и институтов Европейского союза будет бессмысленной. Иммиграция, старение населения и низкий уровень рождаемости могут привести к тому, что в некоторых регионах Европейского союза в будущем у нас будет Европа без европейцев»,

– заявил Аудронюс Ажубалис из партии СО-ХДЛ. И предложил создать Фонд демографии и социальной политики в регионе. А Евросоюз профинансирует работу этого Фонда – в течение следующих семи лет (с 2021 по 2027 год) будет перечислять в него миллионы евро. Предполагается, что за семь лет демографическая проблема в регионе будет решена.

Притом, что сама Литва вызывает большие опасения у демографов, которые прогнозируют исчезновение литовцев в ближайшие сто лет. По прогнозам ООН, к концу ХХl века население Литвы будет составлять менее миллиона человек.

Если, конечно, ЕС деньгами не поможет…