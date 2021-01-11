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Литва готова "декоммунизировать" Белоруссию
11 января 2021, 19:30 • 28 • Политика
Литва заявила о готовности сменить название Белоруссии, если Минск выразит такое пожелание. Сейчас страна "трактует Белоруссию как часть России", заявил глава МИД.
После переименования Грузии власти Литвы готовы переименовать ещё и Белоруссию, потому что сейчас название страны "трактуется как часть России". С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис после встречи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, которая считает себя избранной главой государства.
Неделей ранее государственная комиссия по литовскому языку постановила вычеркнуть Грузию из списка иностранных государств и заменить её название на "Сакартвело". Это название активно продвигают пришедшие в Грузии к власти прозападные силы.
- сказал глава МИД Литвы по поводу переименования Белоруссии.
Он добавил, что в настоящее время Литва "трактует Белоруссию как часть России". Речь идёт о том, что в названии страны присутствует отсылка к России. При этом министр не уточнил, на какое слово Литва собирается поменять название Белоруссии.
Напомним, что ранее переименованием активно занимались на Украине. Под предлогом "декоммунизации" были изменены названия улиц, населённых пунктов и даже целых городов. При этом зачастую переименование имело мало общего с коммунизмом, логикой и здравым смыслом.
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