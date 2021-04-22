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Литва готова откликнуться на призыв Чехии выслать российских дипломатов

22 апреля 2021, 14:25  •  136 • Политика
Фото: www.facebook.com/ RusEmbassyLithuania
Русофобски настроенные страны планируют громкий демарш
Вильнюс одобряет антироссийские действия Праги и готов последовать ее примеру. По словам советника президента Литвы по международным делам Асты Скайсгирите, из республики тоже могут быть высланы дипломаты России.
В Литве расценивают меры Чехии в отношении РФ как "усилия по сокращению присутствия иностранных разведчиков на территории НАТО", заявила Скайсгирите. Такие действия Вильнюс приветствует и готов поддержать делом. Причем не один: по словам Скайсгирите, Прага обратилось ко всем союзникам с призывом выслать "некоторых потенциальных агентов" из числа сотрудников российских дипмиссий, передает РИА "Новости".
Литве идея понравилась. Сейчас она подговаривает некоторых партнеров проявить солидарность и тоже предписать дипломатам из РФ покинуть их страны.
Ранее МИД Чехии объявил персонами нон-грата 18 сотрудников посольства РФ в виде наказания за взрывы во Врбетице в 2014 г., о причастности к которым российских спецслужб вдруг объявили чешские правоохранители.
В РФ назвали обвинения "маразмом" и выслали в ответ 20 чешских дипломатов. В Праге пригрозили ответить на ответ и выслать уже 60 представителей Москвы.
В 2018 г. Запад уже устроил дипломатический демарш. Поводом для него послужил инцидент в Солсбери. Тогда порядка 20 стран выслали более сотни российских дипломатов. РФ отреагировала зеркально.

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