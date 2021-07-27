Литва: Два года Науседы

Подводя итоги двух лет, президент Литвы не сказал ничего нового

Президент Литвы Гитанас Науседа провёл ежегодную пресс-конференцию, на которой подвёл итоги двух лет нахождения на посту главы государства.

Рассказывая о внутренних проблемах страны, Науседа в основном говорил о том, как проходит вакцинация (вакцин достаточно для 70% населения, но привито всего 46%, вакцины лежат на складах, желающих вакцинироваться не много, нужно уговаривать). А также о том, что по показателю внутреннего валового продукта, приходящегося на одного жителя страны, Литва уже практически опередила Португалию и почти догнала Испанию, а также другие государства, которые давно находятся в Евросоюзе. Но, не смотря на такие успехи, в маленькой Литве всё ещё 585 тысяч граждан живут за чертой бедности, сообщает газета «Литовский курьер».

Ещё одна проблема, возникшая совсем недавно, – нелегальная миграция, в которой Вильнюс традиционно обвиняет соседнюю Белоруссию.

«Вопрос правового положения нелегальных мигрантов следует решать, уважая их права, однако не превращая Литву в «проходной двор». Правовое положение мигрантов следует отрегулировать так, чтобы хотя бы не поощрять нового наплыва мигрантов. Ведь это будет означать, что беженцы, не задерживаясь в Литве, отправятся дальше, и мы лишь усугубим проблему в масштабе всего Евросоюза»,

– цитирует издание президента.

Науседа самокритично признал, что укреплять границу нужно было ещё десять лет назад, теперь же «мы можем лишь кусать локти, что не позаботились о контроле над границей ранее».

Говоря об успехах во внешней политике, президент отметил установившиеся прекрасные двусторонние отношения с Польшей, на которую делается акцент во внешней политике Литвы, а также внимание к государствам Восточного партнёрства.

«Мы стараемся укрепить, прежде всего, морально, страны Восточного партнёрства. Я лично побывал с визитами в Украине, Молдавии, Грузии»,

– объявил Гитанас Науседа, отметив и связи Литвы с Германией и Францией.

Во время второго года президентских полномочий Науседа совершил девять зарубежных визитов, принял в Вильнюсе глав государств и должностных лиц 18 стран, сообщает «Литовский курьер».

Издание также опубликовало и критические замечания по выступлению президента со стороны премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, которая уверена – Науседа должен взять на себя ответственность за всё, что происходит в стране.

«Мне иногда кажется, что президент Литовской Республики убеждён, что всё, что происходит хорошего в Литве, происходит благодаря ему, а всё, что идёт плохо, происходит по вине правительства. Мне кажется, что здесь общая ответственность, и все мы должны прилагать максимальные усилия, призывать своих сторонников, тех, кто нас поддерживает, вносить вклад в общее дело. Я думаю, что президент сделает выводы в дальнейшем»,

– отметила Шимоните.