Защиты литовцы, латыши и эстонцы искали у Советского Союза

85 лет назад, в сентябре 1934 г., Латвия, Литва и Эстония подписали соглашение о сотрудничестве, согласии и взаимопомощи. Союз трёх прибалтийских государств окрестили Балтийской Антантой.

Соглашение предусматривало координацию внешней политики и взаимную дипломатическую поддержку. Париж и Лондон пытались навязать прибалтам ещё двух участников, Польшу и Финляндию, чтобы повести этот союз против Советской России, но затея провалилась. Москва загодя сделала мудрый дипломатический ход, заключив в 1920 г. мирные соглашения с Латвией, Литвой и Эстонией.

Объединиться в Балтийскую Антанту прибалтов заставило подписание соглашения между Польшей и Германией (пакт Пилсудского – Риббентропа). Варшава мечтала о походе на восток вместе с гитлеровцами, и Литва должна была пасть одной из первых жертв польско-германского дуумвирата.

В 1920 г. поляки захватили Вильнюсский край, образовав там марионеточное государство «Срединная Литва», которую через два года присоединили к Польше. Германия в 1939 г. заставила Литву отдать Клайпедский край. Остальная Литва сжалась в предчувствии дальнейших территориальных потерь.

Литовцы, латыши и эстонцы понимали, что наибольшую угрозу им несут польский экспансионизм и германский нацизм. Сразу после начала Второй мировой войны они подписывают с Советским Союзом договоры о взаимопомощи, в том числе о военной и экономической поддержке.

Для прибалтов был одинаково плох любой исход нападения Германии на Польшу в 1939 г. Если победят поляки, они будут стремиться к полной оккупации Литвы и усилению своего влияния на Балтике для создания Речи Посполитой «от моря до моря». Если победят немцы, захват Прибалтики произойдёт ещё быстрее.

Единственной силой, способной обеспечить защиту прибалтийским республиками, был Советский Союз.

Ввод советских войск в Прибалтику поднял на дыбы антисоветские силы. Однако вскоре во всех трёх республиках были сформированы прокоммунистические правительства, принявшие декларацию о присоединении к СССР.

Нынешние обвинения западной пропаганды в адрес Советского Союза в оккупации Прибалтики не имеют под собой оснований. МИД России неоднократно подчёркивал, что присоединение Латвии, Литвы и Эстонии происходило в соответствии с нормами международного права того времени, а ввод советских войск осуществлялся на договорной основе с согласия действующих правительств.

Вхождение в состав СССР спасло прибалтийские республики от поглощения нацистской Германией за год до Великой Отечественной войны.