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Литва дает отпор "белорусской гибридной агрессии"

14 июля 2021, 09:05  •  182 • Аналитика
© REUTERS / Janis Laizans
Сейм Литвы принял резолюцию, в которой назвал нелегальных мигрантов "гибридными агрессорами" и инструментом для "дестабилизации ситуации" в стране. А глава Минобороны обвинил белорусские власти в "покровительстве" организаторам миграционного кризиса, обрушившегося на прибалтийскую республику. Арвидас Анушаускас заявил, что нелегальные мигранты перед пересечением границы проходят инструктаж со стороны "людей в камуфляже". Им объясняют, "как уничтожить документы, как вести себя во время опроса, что говорить, о чем не упоминать". По словам министра, Вильнюс знает "часть организаторов и исполнителей, предприятий и организаций", участвующих в процессе.
В общей сложности с начала года погранслужба республики задержала более 1700 выходцев из африканских и ближневосточных стран, нарушивших белорусско-литовскую границу. Цифра может показаться не слишком впечатляющей — особенно на фоне нелегального потока, с которым сталкиваются страны Южной и Западной Европы уже много лет, — но она более чем в 21 раз превышает прошлогодний показатель. Это стало настолько серьезным вызовом для Литвы, что повлекло объявление режима ЧС, планы по строительству стены на границе и обращение за помощью к Брюсселю.
ЕС, кстати, откликнулся, пообещав выделить в августе десять миллионов евро. А Европейское пограничное агентство начало оказывать срочную помощь Вильнюсу — на место будут направлены дополнительный контингент пограничников, патрульные машины и специальные офицеры для проведения собеседований с мигрантами.
К слову сказать, Польша сталкивается со схожей проблемой. Пограничная стража страны сообщила о резком росте числа нелегальных мигрантов, пытающихся перейти границу со стороны Белоруссии. Хотя там пока масштабы проблемы существенно меньше — с начала года было задержано 238 человек.
Происходящее обычно рассматривается в рамках радикально ухудшившихся отношений Минска с ЕС — и конкретно с Вильнюсом и Варшавой, которые проявляют наибольшую активность в антибелорусской политике Европы последнего года.
Еще в конце мая, после принятого странами Запада решения не использовать воздушное пространство Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что его страна много лет проделывала значительную работу по поимке нелегальных мигрантов, но "ситуация изменилась": "Теперь забудьте, сами будете их ловить", отметил он.
И практически сразу после этого Литва столкнулась с волной африканских и ближневосточных нелегалов, которые на вполне законных основаниях прилетают в Минск, но не задерживаются там, а стремятся попасть на территорию ЕС.
По сути, Евросоюз прямо обвиняет белорусские власти в инспирировании и организации миграционного кризиса у соседей. В связи с этим Жозеп Боррель по сложившейся традиции пригрозил Минску расширением и ужесточением санкций.
Правда, вне поля зрения большинства наблюдателей остается важное обстоятельство: на самом деле Брюсселю и западноевропейским столицам выгодны нынешние события.
Восточная Европа занимает в ЕС довольно своеобразное место. Странам региона было предуготовлена роль второсортных членов, которые должны безропотно следовать в русле, задаваемом старшими западноевропейскими братьями. Частично это получилось — но только частично.
Во-первых, достаточно быстро выделились две страны — Польша и Венгрия, которые добились для себя особого статуса и куда большего уровня суверенитета, нежели им полагался и имеется в распоряжении даже некоторых "старых" членов союза. У ЕС пока никак не получается призвать к ответу ренегатов — и это становится все большей проблемой, поскольку "дурной пример заразителен" и на ту же дорогу норовят свернуть и другие государства.
Во-вторых, Восточная Европа не слишком хорошо усваивает самые прогрессивные идеи, торжествующие по обе стороны Атлантики. Национальный вопрос тут наиболее актуален — в частности, Прибалтика отличается высоким уровнем национализма, ксенофобии и антимигрантских настроений. Причем власти в едином порыве сливаются со значительной (и даже доминирующей) частью общества.
И Европе в этом некого винить, кроме себя самой, поскольку Запад почти три десятилетия старательно закрывал глаза националистическую политику Латвии, Литвы и Эстонии, которые застолбили за собой позицию первой линии обороны против русской угрозы и при этом вынуждены иметь дело с пятой колонной в лице русскоязычного населения.
В общем, принцип "понять и простить" в отношении них успешно применялся почти тридцать лет.
Тревожный звонок прозвучал во время миграционного кризиса 2015 года, когда единая Европа распахнула свои двери и объятия миллионам беженцев с юга. Вот только прибалты вслед за все теми же поляками и венграми не присоединились к всеобщему празднику толерантности и солидарности — а, наоборот, всеми способами отбрыкивались от оказываемой им чести принять некоторое количество выходцев из арабских и африканских стран.
Тогда-то и вскрылся поразительный факт, что, помимо приемлемой и даже одобряемой в приличном европейском обществе русофобии, Прибалтика, оказывается, страдает возмутительным пороком — расизмом по отношению к небелым людям.
За прошедшие годы кризисные явления в Европейском Союзе заметно усугубились. Причем три республики вносят свою лепту в этот процесс, поскольку под разлагающим влиянием Брекзита, а также польского и венгерского опыта тоже стали время от времени показывать Брюсселю зубы. Например, они фактически шантажом — угрозами заблокировать работу антикризисного фонда ЕС — добились в прошлом году продолжения финансирования из ресурсов ЕС строительства железнодорожной магистрали Rail Baltica.
И вот теперь для Литвы грянул миграционный кризис, которые не только ознаменовал новый виток европейско-белорусского противостояния, но и предоставил ЕС прекрасную возможность преподать болезненный урок Вильнюсу (для начала только ему).
Ведь права нелегальных мигрантов защищены весьма строгими правилами Евросоюза. Страна, в которой они оказались, обязана не только соблюсти сложносочиненную процедуру для определения их дальнейшей судьбы, но и обеспечить прибывшим приемлемые условия для жизни.
На это же намекнул и Брюссель, сопроводивший обещание выделить десять миллионов евро помощи Литве уточнением, что они предназначены для "удовлетворения самых необходимых потребностей мигрантов".
В общем, у Евросоюза появился шанс помочь Литовской Республике избавиться от столь постыдных для передовой страны расизма и ксенофобии, повысить уровень толерантности в соответствии с самыми прогрессивными идеями — и все это с помощью организации на территории страны небольшой (пока небольшой) арабо-африканской общины.

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