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Литва бьёт рекорды по безработице среди стран ЕС

05 октября 2020, 02:35  •  66 • В мире
Власти сами создают парадоксальную ситуацию: рабочих рук не хватает, а безработица растёт
На фоне стремительного роста пандемии коронавируса во всех странах мира, и в Литве в том числе, Литовская Республика вышла в тройку лидеров среди стран-членов ЕС, в которых самый высокий уровень безработицы.
«В Литве уровень безработицы в августе составил 9,6%, тогда как в среднем по Евросоюзу этот показатель равен 7,4%. Литву опередили такие страны, как Испания (16,2%) и Италия (9,7%). В августе 42,4% жителя страны младше 30 лет зарегистрировались в Службе занятости, что в два раза выше, чем в этот же месяц прошлого года. В Латвии около 8,8% жителей заявили об отсутствии работы. Самая низкая безработица среди стран Балтии была зафиксирована в Эстонии – 7,8% (июль). Всего в последний месяц лета 15,5 млн граждан ЕС остались без работы»,
– сообщает пресс-служба EU-Eurostat.
При этом в самой Литве называют другие цифры в своих отчётах по безработице, и цифры эти ещё тревожнее. В Службе занятости Литвы говорят, что в августе безработица была на уровне 13,5%, а в сентябре – уже 14,3%, ещё месяц-два и Литва может перегнать Италию и выйти в уверенные лидеры в Евросоюзе.
И это при том, что страна вошла в первую десятку стран, которые лучше всех справились с экономическими последствиями пандемии коронавируса, а спад экономики в стране не сравним с Италией или Испанией. Сегодня же есть вполне реальная угроза того, что Литва повторит свой рекорд по уровню безработицы десятилетней давности – 17,8%.
«У нас несколько парадоксальная ситуация, потому что зарегистрированная безработица, которая фиксируется в Службе занятости, действительно растёт. Сейчас это 13,3–13,5%. До карантина было около 9%, так что рост действительно значительный»,
– говорит министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис.
При этом экономисты страны с гордостью рапортуют, что за время карантина литовская экономика не пострадала так сильно, как в других странах и «достойно сдержала ударную волну глобальную пандемии».
Но на таком благополучном фоне не может быть такого роста безработицы, удивляются экономисты.
По мнению евродепутата Виктора Успасских – может, а виноваты в этом сами власти, которые и спровоцировали рост безработицы.
«Этой власти повезло. У них ещё полные карманы денег. Они практически активируют эту безработицу, провоцируют её. Новые рабочие места не создаются. Минимальная зарплата фактически соответствует «безработным» выплатам, и поэтому социальная политика извращённая: она не мотивирует людей работать»,
– рассказал евродепутат журналистам портала Baltnews.
Достаточно много литовцев, которые решили, что лучше получать практически ту же минимальную зарплату, числясь в безработных, чем каждый день ходить на работу.
С ним согласен и депутат Сейма, член Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Альгирдас Сисас, который считает, что государство создаёт настоящие тепличные условия для иждивенцев.
«Людей, привыкших к выплатам, трудно вернуть на рынок труда. Специалисты говорят, что из поколения и поколение люди привыкают к такому образу жизни. Необдуманные выплаты дискриминируют тех сознательных трудящихся, которые работают, трудятся изо всех сил, ищут работу, растят детей, содержат семьи и платят налоги. Деньги далеко не всегда распределяют так, чтобы помочь тем, кто действительно находится в беде»,
– уверен депутат Сейма.
По его мнению, нельзя создавать условия для злоупотребления, потому что число всех работающих в стране не превышает 1,2 млн человек.
Ну а пока в стране действительно парадоксальная ситуация – на многих производствах не хватает рабочих рук, а безработица растёт с каждым месяцем.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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