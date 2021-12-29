Литва больше не спешит останавливать транзит «Беларуськалия»

Вильнюс решает трудную задачу: верность Вашингтону или деньги?

Многочисленные экономисты и эксперты в Литве предупреждали – неразумная конфронтационная политика в отношении экономических партнёров обязательно обернётся убытками для экономики страны. А сегодня они уже готовы назвать цифру этих убытков.

По словам руководителя компании «Клайпедский контейнерный терминал» Вайдотаса Шилейки, потеря грузов из Белоруссии и Китая приведёт к снижению грузооборота порта Клайпеды на 40%.

Случится это уже в наступающем году.

Потери могут быть ещё больше, ведь уже сегодня некоторые постоянные клиенты Клайпедского порта стали отправлять свои товары через порты Польши или Латвии: опасаясь попасть под китайские санкции, они не желают связываться с Литвой.

Напомним, обострение отношений между Литвой и Китаем произошло после того, как в Вильнюсе открылось официальное представительство Тайваня. А транзит белорусских удобрений, попавших под санкции Соединённых Штатов, Вильнюс хотел было остановить ещё в начале декабря, однако он до сих пор продолжается – оказалось, что «Беларуськалий» внёс авансовый платёж «Литовским железным дорогам». Расторжение контракта в этом случае грозит Литве серьёзными штрафами и убытками. Однако в Вильнюсе, несмотря на громкие заявления по поводу необходимости срочно остановить транзит белорусских удобрений, чтобы не подводить своего «стратегического партнёра», на самом деле прекращать транзит уже не спешат.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните так и заявила – правительство не собирается останавливать транзит любой ценой.

«Мы ищем решение, которое, с одной стороны, поддержит репутацию нашей контролируемой государством компании, в том числе в глазах наших союзников, а с другой стороны, защитит правительство и государство от необоснованных претензий или финансового ущерба»,

– отметила Шимоните.

Хотя не далее как 21 декабря правительственная комиссия признала перевозку белорусских удобрений по территории Литвы «угрозой национальной безопасности».

А министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис объявил – прежде чем остановить белорусский транзит, необходимо создать межинституциональную рабочую группу. И уже эта группа пусть и выработает позицию по данному вопросу. При этом он отказался отвечать на вопрос журналистов, когда будет принято решение о прекращении транзита белорусских удобрений.

«Специально не хочу называть – в силу многих причин. Есть не одна опция, которая сейчас рассматривается юристами, и когда у всех институций будет единое согласованное мнение, тогда мы и озвучим принятое решение»,

– пояснил министр транспорта.

Понятно, что в Вильнюсе теперь спешить не будут – хоть и хочется доказать лишний раз свою верность «заокеанским партнёрам», но и убытки нести никто не желает…