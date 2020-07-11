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Литва берёт в союзники Эстонию для «выбивания» денег из ЕС

11 июля 2020, 13:00  •  72 • В мире
Стороны договорились объединить усилия для увеличения объёма финансирования стран Балтии
Европейский совет созывает 17 и 18 июля внеочередной совет, на котором будет рассмотрен пакет восстановления экономики после пандемии коронавируса и долгосрочный финансовый план.
По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, этот пакет помощи должен будет помочь тем странам, которые больше всего пострадали от эпидемии, в которых остановилась промышленность и выросла безработица. План под названием Next Generation EU должен перезапустить внутренний рынок Евросоюза и ускорить экономику, подчеркнула глава Еврокомиссии.
За неделю до начала внеочередного совета президент Литвы Гитанас Науседа провёл телефонные переговоры с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом. Тем для беседы было много – это и забуксовавшее соглашение между странами Балтии по БелАЭС, и реализация проекта по синхронизации электросетей Прибалтики с сетями ЕС, но главный вопрос – объём финансирования для стран Балтии в рамках многолетнего бюджета Евросоюза и помощь для восстановления экономики.
Науседе есть из-за чего переживать – страны Балтии не сильно пострадали от пандемии коронавируса в сравнении с другими европейскими странами, такими, как Италия или Испания. Поэтому в Прибалтике и переживают, что им достанется из пакета восстановления экономики меньшая часть. Вот и договорились стороны о том, что будут вместе добиваться увеличения объёма финансирования для Прибалтики.
Кроме того, в долгосрочном финансовом плане Евросоюза на следующие несколько лет предусмотрено сокращение дотаций странам Балтии, которые они получали с момента вступления в ЕС – предполагалось, что переходный период закончен, и эти страны в состоянии позаботиться о себе сами. Предусмотрено сокращение дотаций для Литвы на уровне 27%, что, конечно же, в Вильнюсе считают верхом несправедливости.
«Глава Литвы и премьер-министр Эстонии обсудили переговорные позиции стран по вопросам многолетнего бюджета ЕС и фонда восстановления экономики Европы. Собеседники договорились добиваться выравнивания прямых выплат фермерам, увеличения финансирования на реализацию политики сплочения и проекта Rail Baltika. Стороны также отметили важность обеспечения более объёмного финансирования проектов, связанных с развитием военной мобильности»,
– сообщает пресс-служба президента Литвы.
Также Гитанас Науседа выразил благодарность премьер-министру Эстонии за поддержку Литвы в её борьбе с Белорусской АЭС. Президент Литвы ещё раз напомнил, что электроэнергия, выработанная на станциях, которые угрожают безопасности всей Европе, не должна попадать на внутренний рынок ЕС.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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